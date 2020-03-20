"Все тело болит": шокирующие фото Гогена после кровавой драки с женой

Гоген Солнцев до сих пор не может прийти в себя после драки с супругой-пенсионеркой Екатериной Терешкович. Пожилая жена напала на него в студии Андрея Малахова «Прямой эфир». Кровавая драка закончилась вызовом медиков.

– Я просто в панике, – рассказывает Гоген. – Такой жестокой Катя не была еще никогда. Я живу с монстром, от которого неизвестно, чего ждать в дальнейшем. Вы же понимаете, что с годами состояние Кати только усугубляется. Она стала совершенно неуправляемой.

Сейчас ухаживает за Гогеном его новая пассия Лида. Она старательно обрабатывает раны Гогену дважды в день. Сам шоумен признается, что из-за укусов Терешкович он не может ходить.

– Каждый шаг дается мне с трудом! – вздыхает Гоген. – Все тело болит. Вы даже не можете представить мое состояние. Катя вчера пыталась прорваться в квартиру. Я встретил ее с веником – и выгнал, как нечистую силу. Мне такая жена не нужна. Старуха знала, что у меня сейчас ответственный этап – мне нужно записать несколько новых песен. Я оплатил аренду студии. Но петь сейчас не могу – только выть от безысходности.

Поклонники успокаивают Гогена и призывают не принимать поспешных решений. Мол, Катя его бьет, потому что любит.

– Я не мазохист, – говорит Гоген. – Мне такая любовь не нужна. Пусть катится куда подальше. А я буду жить с Лидией.