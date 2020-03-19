Бойня у Малахова: врачи спасают Гогена Солнцева после кровавой драки с женой

Съемки очередного выпуска программы Андрея Малахова «Прямой эфир» закончились кровавой дракой. За кулисами студии на Гогена напала его же пожилая супруга Екатерина Терешкович.

– Два дня назад эта дряхлая старуха валялась парализованная после очередного запоя, – возмущается Гоген. – Умоляла меня вернуть ее к жизни. Я ее вытащил с того света! И вот вам благодарность: теперь весь истекаю кровью.

Терешкович себя не сдерживала: она расцарапала Гогену ногу и две руки. Но этого ей показалось мало, и спустя пару минут Екатерина еще и искусала собственного мужа. Разнять сцепившихся супругов сотрудникам программы удалось не сразу.

– Кровь после ее укусов лилась ручьем, – говорит Гоген. – Приехал домой, а кровь все никак не останавливалась. Я так испугался! Потому что сейчас принимаю таблетки против вируса. Видимо, из-за них кровь стала жидкой. Я вызвал платного врача. Потратил пять тысяч рублей. Врач мне смазала все раны. Вы бы видели ее лицо, когда я сказал, что эти увечья мне нанесла моя старуха! Она говорит: «Я никогда такого не видела за всю врачебную практику!»

Гоген настроен решительно. Сейчас он не пускает Катю на порог дома и подумывает о разводе. Между тем, сама Терешкович виновной себя не считает. После кровавой драки она засыпает Гогена гневными сообщениями.

– Она мне угрожает! Пишет: «Это только начало. Готовься, я тебя порву, как Тузик шапку!» – вздыхает Гоген. – Сволочь, а не старуха! Мне так больно от ее укусов, а она еще угрожает.