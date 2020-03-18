"Малахов исцелит": Гоген Солнцев тащит парализованную жену на ТВ против ее воли

Нешуточные страсти продолжают кипеть в семье Гогена Солнцева. Как стало известно Sobesednik.ru, эпатажный шоумен решил заработать на параличе своей супруги-пенсионерки Екатерины Терешкович. Для этого в самое ближайшее время Гоген собирается на съемки шоу «Прямой эфир» к Андрею Малахову.

«Она же сейчас просто овощ!»

– Тащит Катю к Малахову против ее воли, – рассказывает Николай, близкий друг Гогена. – Та говорит, что в таком состоянии выходить в эфир не хочет. Она же сейчас просто овощ! Но Гоген как с цепи сорвался. Он уже пообещал, что Катя появится в студии. Поэтому поставил ей ультиматум и сказал: «Только Малахов тебя исцелит».

«Кто такая эта Екатерина Терешкович без меня? Полный ноль!»

Наш корреспондент связался с Гогеном, чтобы выяснить подробности о состоянии Кати. Услышав вопрос Sobesednik.ru, Солнцев не сдерживал эмоций.

– Кто такая Екатерина Терешкович? – закричал Гоген. – Кто она без меня? Полный ноль – алкашка, которая доставляет мне одни неприятности. Кто вам сказал, что она не хочет к Малахову? Андрюша – единственный человек, который искренне переживает не только за эту дряхлую алкоголичку, но и за меня.

По нашей информации, съемки Гогена Солнцева вместе с его парализованной женой в студии Андрея Малахова состоятся в самое ближайшее время.

Напомним, что Екатерину Терешкович парализовало в конце прошлой недели. Два дня супруга шоумена пролежала обездвиженная. Гоген скрывает, из-за чего именно случился паралич. Деятели шоубизнеса муссируют две версии. По одной из них, паралич наступил после неудачной операции по пересадке матки. По другой – после очередного запоя Екатерины. Надо сказать, что парализованную жену Гоген не бросил. Он доставил Катю в больницу, где перевозил ее в инвалидной коляске.