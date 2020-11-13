"Я даже не знаю, что стало с ее телом": как умерла дочь Тутты Ларсен

После трагедии телеведущей поставили диагноз ВИЧ, она не могла даже дойти до туалета, ее психика была разрушена.

Тутта Ларсен 20 лет назад пережила страшную трагедию. На 32-й неделе ее беременности ребенку поставили тяжелый диагноз – порок сердца. Ведущей пришлось сделать аборт, о котором она сейчас сильно жалеет.

В прошлом «безбашенная» ведущая канала MTV Тутта Ларсен (настоящее имя – Татьяна Романенко) сейчас является глубоко верующей христианкой. Эта трансформация с ней произошла в начале нулевых после большого жизненного испытания.

– Я потеряла ребенка, а потом еще год болела. У меня был сепсис, я не могла даже встать с кровати пописать, не могла ходить ногами, у меня был паллиативный артрит и контрактура суставов, – призналась 46-летняя телезвезда Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». – Я не хотела жить, потому что это все еще было параллельно с расставанием с мужем, с которым я прожила восемь лет. Он был мне не верен и всю беременность мне лгал.

Аборт на 32-й неделе беременности Ларсен убедили сделать врачи.

– Мне стимулировали роды: схватки, потуги, – с болью вспоминает Тутта. – Диагноз порок сердца был поставлен ребенку в утробе. Мне сказали, что он не жилец.

На самом деле, если бы я знала то, что знаю сейчас (про детей с таким диагнозом. – Прим. Sobesednik.ru), то я бы доносила ребенка, родила бы естественным образом. Может быть, успела бы его покрестить. А если бы не успела, то хотя бы похоронила и у меня был бы крестик (на могиле ребенка. – Прим. Sobesednik.ru), куда бы я могла ходить, вспоминать об этом человечке…

Но мне как будто аппендикс удалили, какую-то ткань вырезали и куда-то унесли. Это была девочка. Я ее даже не видела и не знаю, что стало с ее телом, – призналась Тутта.

После аборта знаменитая телеведущая, по ее же словам, долго ощущала себя живым трупом.

– Поехало вообще все – и психика, и физика, – говорит Ларсен. – Мне даже иммунодефицит ставили.

Говорили: «Да у вас ВИЧ!» Я спрашиваю: «Где? Вот анализы все чистые!» «Ну по клинической картине у вас СПИД, вы умираете, у вас отказывают все системы в организме», – слышала я в ответ.

Тутта с мужем Валерием сейчас воспитывает троих детей // фото: Global Look Press

Два месяца Тутта пролежала дома, поскольку от нее отказались все больницы. Но потом ведущую все же госпитализировали.

– Врачи вытащили меня из сепсиса с какой-то немыслимой горой антибиотиков и разных других препаратов, – поделилась звезда. – А потом в дом пришел один человек. Он врач-гомеопат и психолог по совместительству. Он вложил мне в руки молитвослов…У меня очень четко выстроились ценности после этой всей истории. Я стала безумно ценить жизнь!

Сейчас Тутта Ларсен – счастливая жена и мама троих детей.