"Мания преследования": Гоген Солнцев рассказал о психическом расстройстве Екатерины Терешкович

В семье шоумена Гогена Солнцева и предпринимательницы Екатерины Терешкович без скандалов, похоже, не обходится никогда. Широкая публика уже привыкла к регулярным появлениям одной из самых одиозных пар в отечественном шоу-бизнесе на разного рода шоу, где они выступают перед общественностью далеко не в самом лучшем свете.

Более того, даже в беседах с журналистами и в собственных соцсетях Солнцев и Терешкович умудряются эпатировать публику не только неоднозначным поведением, но и странными поворотами в личных отношениях.

Чего стоят недавние заявления Солнцева о том, что его супруга угодила под влияние какой-то секты, чем якобы и спровоцированы ее странное поведение. А недавно шоумен и вовсе признался, что его 65-летняя возлюбленная пристрастилась к алкоголю, что вынудило его намекнуть ей на опасность такого жизненного ритма и купить гроб. Разумеется, после этого в семье снова вспыхнул скандал.

Теперь же Гоген Солнцев заявляет, что Терешкович постепенно теряет рассудок из-за возрастных изменений в организме.

«После участия в многочисленных ток-шоу получилось так, что у Кати все перемешалось: она не поняла, где жизнь, а где надо играть — у нее все смешалось в голове. Она мне говорит: "ты знаешь, я постоянно вижу камеры, мне кажется, что за мной всегда следят камеры". Я отвечаю: "Катя, ну какие камеры, нет никаких камер". Но не помогает – "нет, где-то есть камеры". Это был первый сигнал для меня – легкая мания преследования. Потом уже врачи скажут, что это сужение сосудов головного мозга», – рассказал Гоген Солнцев.