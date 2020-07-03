"Слезы градом!": Гоген Солнцев показал фото могилы жены-пенсионерки

Эпатажный Гоген Солнцев приехал в Брянскую область, чтобы лично осмотреть место захоронения свой пожилой супруги Екатерины Терешкович. Сельским погостом, на котором будет покоиться Катя, он остался доволен.

– За две могилы отдал четыреста рублей, – озвучил сумму Гоген. – Большего Катя не заслуживает. Она мне все нервы измотала. Здесь ей будет хорошо. Местные жители – добрые, будут ухаживать за ее могилкой. Она же хотела стать звездой. Вот здесь на сельском кладбище и станет.

На кладбище Гоген выглядел несколько растерянным. Шоумен признался, что без супруги чувствует себя неважно.

– Я уже привык к Кате, – заявил Гоген. – Сегодня здесь вспомнил нашу первую встречу. Я думал, что она – моя судьба, мое счастье, моя награда за все те испытания, которые мне пришлось перенести в жизни. Но жизнь вносит свои коррективы. Врагу не пожелаю того, чего я хлебнул с Катей. Мне кажется, что с ней я был героем фильма ужасов.

По словам Гогена, он уже сообщил Кате о своем приобретении. Однако Терешкович его поступок не оценила.

– Бьется в припадке вторые сутки: слезы градом, – говорит Солнцев. – Кричит, что я ее раньше времени хочу в могилу отправить. Но я – человек практичный. Считаю, что это выгодное приобретение. На дворе – коронавирус. Артисты сидят без работы. Скажите, где я деньги возьму, если она скончается? Она же не просыхает уже который год! Сколько раз просил: «Старуха, прекрати пить! Загнешься!». Она плачет, обещает отказаться от алкоголя. Но ее хватает максимум на пару дней. Потом – все заново.