Гоген Солнцев назвал место похорон своей супруги-пенсионерки

Последний покой Екатерина Терешкович найдет на сельском кладбище в Брянской области.

Еще совсем недавно Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович были счастливы и строили совместные планы на будущее. Катя даже готова была подарить своему молодому мужу ребенка. Но сейчас все изменилось. Эпатажный шоумен назвал место, где будет похоронена его пожилая супруга.

– Покой Катя найдет на сельском кладбище в Брянской области, – поделился с нашими корреспондентами Гоген. – Там прекрасное место: растут березки, недалеко протекает река. И, главное – недорого. Думаю, Катя заслуживает быть погребенной на таком кладбище.

Гоген выкупил сразу два места на погосте. Несколько месяцев назад он пообещал Терешкович, что будет покоиться вместе с ней. Но теперь передумал: вероятно, именно там он захоронит свою подругу Лидию, которую называют его любовницей.

– Катя пока жива, но не ровен час – отправится на тот свет, – вздыхает Гоген. – У нее уже возраст, сами понимаете. Поэтому я решил заранее купить места на кладбище. В Москве с этим трудно: здесь все стоит больших денег. А в Брянской области у нас живут друзья: они будут присматривать за могилой Кати.

Сама Терешкович о новой покупке Гогена уже знает. Правда, сильного восторга не испытывает. Жена-пенсионерка надеялась, что молодой супруг похоронит ее на престижном Троекуровском кладбище столицы, где нашли свой последний покой многие звезды, включая Влада Галкина и Николая Караченцова.