Свадебное платье Азизы продают американке (видео)

Знаменитая певица прощается с нарядом стоимостью 11 млн рублей, в котором должна была пойти в ЗАГС с Давидом Григоряном.

В конце сентября певица Азиза должна была выйти замуж. Впрочем, незадолго до торжества жениха звезды – столичного стоматолога Давида Григоряна – уличили в неверности. Азиза отменила свадьбу, несмотря на то, что для нее уже было готово роскошное платье с кристаллами Сваровски. Приблизительная стоимость наряда составляла 11 миллионов рублей.

– Это настоящее произведение искусства, достойное книги рекордов Гиннесса, – рассказывала Азиза. – Белоснежный комбинезон со съемным шлейфом, усыпанным драгоценным камнями.

Азиза с Давидом Григоряном // фото: Instagram

После отмены торжества Азиза долго думала, что делать с нарядом. Она предполагала, что пустит роскошный шлейф, усыпанный кристаллами Сваровски, на покрывала для своих сестер. Но автор наряда – известный дизайнер Аника Керимова – делать это наотрез отказалась.

Азиза и Аника Керимова // фото: личный архив А.Керимовой

На днях корреспонденты Sobesednik.ru побывали в Доме Моды Керимовой. Продавец-консультант призналась: подвенечный наряд суперзвезды до сих пор хранится у них.

– На него уже нашелся другой покупатель, – рассказала девушка. – Вскоре платье отправится к бизнесвумен из Америки.

Аника Керимова в разговоре с нашими корреспондентами подтвердила: подвенечное платье Азизы вскоре переедет за океан.

– Одна наша клиентка, которая уже много лет живет за рубежом, попросила сшить платье для ее дочери, которая выходит замуж, – объяснила Керимова. – Я предложила ей несколько вариантов. Больше всего ей приглянулось платье, которое мы шили для Азизы. Когда наша клиентка узнала, для кого оно предназначалось изначально, обрадовалась еще больше. Оказывается, Азиза – ее любимая певица, песни которой она слушает с 90-х годов.

Аника радуется, что перекраивать наряд не придется. Клиентка лишь попросила несколько облегчить шлейф, на который ушло больше 40 килограммов камней Сваровски.

– Азизе, когда она соберется замуж, мы сошьем другой наряд, – продолжает Аника. – Она великая певица и роскошная женщина, которая заслуживает настоящего счастья. Мы с ней находимся в приятельских отношениях.

– Азиза сейчас одна?

– Такая женщина, как Азиза, одна быть не может, – улыбнулась дизайнер. – Но больше вам ничего не скажу.