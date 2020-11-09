"Болезнь, как у Майкла Джексона": голому Дзюбе поставили страшный диагноз

Видеоролик Артема Дзюбы, на котором он занимается мастурбацией, активно обсуждают не только в светской и спортивной тусовке. Врачи после просмотра интимного видео с участием футболиста вынесли жесткий вердикт: спортсмен, вероятно, страдает серьезной и неизлечимой болезнью.

Благодаря ролику фанаты смогли рассмотреть Дзюбу детально. Многие увидели на его мошонке весьма объемное пятно белого цвета. Возможно, оно появилось не случайно.

– По всей видимости, у Артема – Витилиго, – говорит врач-терапевт Ольга Викторова. – Это нарушение пигментации, которая характеризуется появлением на коже белых пятен.

Природа данного заболевания доподлинно неизвестна. Витилиго может возникать в результате применения некоторых лекарственных и химических веществ. В ряде случаев белые пятна на коже появляются из-за нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза.

Витилиго может передаваться и по наследству. Но самое главное: врачи до сих пор не знают, как лечить недуг. Кстати, им страдал Майкл Джексон, который при жизни очень переживал из-за этого.

– Стрессовые состояния, а также болезни внутренних органов могут усугублять ситуацию и приводить к более интенсивному возникновению белых пятен, – продолжает врач. – Артему нужно обследоваться, чтобы выявить причину возникновения заболевания.

Напомним, Артем уверяет: ролик с его участием появился в сети после того, как хакеры взломали его телефон. Дзюба не говорит, кому отправлял свое интимное видеопослание. После этого футболиста-рукоблуда отстранили от ближайших матчей за сборную Россию. А психолог-сексолог Алена Павлова заявила Sobesednik.ru: появление ролика может закончиться для Дзюбы серьезной психологической травмой и большими проблемами со здоровьем вследствие этого.