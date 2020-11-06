Пугачева и Галкин шокированы поступком Соловьева, бросившего своих детей

Алла Пугачева и Максим Галкин, воспитывающие близнецов Лизу и Гарри, не понимают, как отец может отказаться от собственных сыновей.

О настоящем драме в бывшей семье популярного актера Константина Соловьева, который публично отказался от родных сыновей, рожденных в браке с актрисой Евгенией Ахременко, Sobesednik.ru писал не раз. Теперь на историю непутевого отца обратили внимание лично Максим Галкин и Алла Пугачева.

В конце октября актриса Евгения Ахременко выложила в соцсети взволнованный пост.

Instagram Евгении Ахременко

– Вчера узнаю, что один мой знакомый выпускает программу про отцовство. И берет интервью у разных медийных пап, любящих своих детей. Так вот один из героев, которого он позвал, был, как вы, наверное, уже догадались, артист Константин Соловьев, – написала Евгения. – Друзья мои, это не пост жалости к себе или обиды. Тут другое. Эта программа – о семейных ценностях, о том, что такое быть хорошим отцом и как воспитать достойных детей... Как сказал вчера мой знакомый режиссер: «Жень, ну это же чистой воды развод телезрителей получается». Однозначно развод, но ещё дело в том, что я не могу оградить моих сыновей от YouTube (именно там выйдет программа), но я могу быть их голосом.

Позже актриса уточнила, что каждая программа и каждое интервью «папы года» Константина Соловьева – стресс и слёзы для ее сыновей. Одному из них семь лет, другому – десять.

– Старший Даниил вынужден справляться с этой травмой с помощью психолога, – говорит Евгения. – Цель моего поста была очень простой. В программе, где речь идет о семейных ценностях, такого героя, который на всю страну откровенно лжет, быть не должно.

А две недели назад на федеральном канале ТВ Центр вышла программа «Звездные отцы-кукушки. 10 самых...», в которой Соловьев занял «почетное» первое место. Не прошло и недели с момента показа выпуска, как Евгении позвонили редакторы программы «Сегодня вечером» («Первый канал»), которую ведет Максим Галкин, и пригласили актрису на съемки.

– Меня перестали звать на «Первый канал» несколько лет назад – после того, как Костя принял участие в шоу «Без страховки», – делится актриса. – Поэтому звонок стал полной неожиданностью. А уж то, что меня пригласили не на скандальное ток-шоу, а на лайтовую программу «Сегодня вечером», стало поистине подарком. Тема выпуска посвящена семьям, где родители делают все, чтобы после их развода ни в коем случае не страдали дети. Когда любящие отцы даже после ухода из семьи продолжают поддерживать своих детей и участвовать в их жизни.

На съемках программы выяснилось, что на ситуацию Евгении и ее мальчиков обратили внимание не столько редакторы программы, сколько сам Максим Галкин. Ему и его супруге Алле Борисовне не понять, как отец может так жестоко поступать по отношению к собственным детям...

Недоумение Пугачевой и Галкина вполне ясно. Их дети-близнецы Лиза и Гарри – ровесники Тимофея, младшего сына Евгении. У всех нормальных отцов не укладывается в голове, как у мужчины повернулся язык назвать брак, в котором родились дети, «PR-проектом», а своих сыновей – «ошибкой».

Кстати, недавно Анастасия Ларина, нынешняя супруга Констанитна Соловьева, обратилась к Евгении с просьбой о личной встрече. Но Ахременко отказалась.

– Если Костя захочет увидеть сыновей и общаться с ними, мы решим, как это сделать безболезненно для мальчиков, – объясняет Евгения. – Безусловно, это не будет на его условиях, общение будет аккуратным, с учетом детской психики. Все-таки он родной отец. А с его женой после всего, что было, мне не о чем разговаривать!

Рита Павлова.