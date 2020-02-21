Соловьев отказался от родных сыновей и требует лишить его отцовства

Звезда сериалов Константин Соловьев требует лишить его отцовства. Актер больше ничего не хочет знать о родных детях.

О счастливой жизни в третьем браке с Анастасией Лариной, где растут две девочки — 8-летняя Лиза и годовалая Лена, артист сейчас с радостью рассказывает во всех интервью, делится фото и видео из семейного архива.

А вот о предыдущем браке Соловьев теперь не говорит, на вопросы о сыновьях не отвечает. Хотя раньше брутальный актер был более разговорчив. Мужчина называл свой второй брак с Евгенией Ахременко «пиар-проектом» двух артистов. И утверждал, что никаких детей, кроме маленькой дочки Лизы, у него нет. Тогда Евгения Ахременко, снявшаяся за последние десять лет в более, чем 50 фильмах и сериалах в России и за рубежом, впервые и заговорила. В частности, рассказала, что от Соловьева у нее есть двое сыновей – Даниил и Тимофей.

Потом скандал поутих, а недавно Евгения Ахременко узнала, что Константин Соловьев решил… отказаться от отцовства! За несколько лет он так ни разу и не навестил мальчиков. Своими переживаниями актриса поделилась с Sobesednik.ru.

– Пусть все будут счастливы и здоровы (это я про новую семью Константина), – говорит Евгения. – Дело-то не в его счастье, а в балансе, насколько человек правильно распределяет свое счастье. А отец моих мальчиков это делает не хорошо.

Евгения признается, что за эти годы она научилась отвечать на вопросы старшего сына о том, почему папа их бросил. Несмотря на обиду, она учила сыновей: на папу нельзя обижаться.

– Я никогда не препятствовала общению Константина с детьми, никогда не навязывала свое общение. Мы постоянно давали опции под его усмотрение: он мог встречаться с сыновьями у его мамы, у крестных без меня. Но Костя просто игнорировал нас, – рассказывает Евгения. – Почему он так ведет себя по отношению к родным сыновьям, не знаю. Сейчас нас всех очень тревожит психологическое состояние старшего сына Дани. Осенью он тайком зашел в интернет, где прочитал несколько интервью отца, увидел фотографии улыбающегося Кости с дочерьми Лизой и Леной. Он не сразу признался в том, что сделал, и долгое время держал все в себе. А недавно сын начал задавать один и тот же вопрос: «Почему ОН так со мной? Что Я сделал плохого?» После долгих уговоров и расспросов я узнала, откуда у него эти мысли. Больно вспоминать глаза сына, полные слез и боли.

Недавно у мальчика появился еще один страх – что он не нужен маме. В школе он не мог дождаться окончания занятий, так сильно переживал, что за ним не придут и он не увидит своих родных. Ведь однажды это уже было, когда из его жизни вдруг исчез его любимый папа.

– Справиться с этими страхами и растерянностью от непонимания, почему папа вдруг разлюбил его, помогаем ему с помощью психолога, – рассказывает актриса. – А еще Даня стал ходить на бокс. Тренировки на ринге помогают ему выплеснуть свою прострацию. С этим мы сейчас и живем. Это нелегко, но мы справимся. У меня отличный тыл – школа и тренер по боксу. А на то, как себя ведет и что говорит или не говорит Константин, у меня один ответ: Бог ему судья.

Младший сын Соловьева Тима рос уже без отца. Может, поэтому к отсутствию его в своей жизни он и относится спокойно.

– Но он очень сильно переживает за Даню, – продолжает Ахременко. – Для семилетнего ребенка он очень точно «въехал» в ситуацию. И это удивительно до слез, когда я слышу, как он успокаивает брата: «Мы семья, мы тебя любим, мы всегда будем рядом».

Поступки и решения Константина не понимаю, знаю одно: у меня есть главное преимущество – правда. За детей своих я порву. Если продолжится ложь, молчать не буду. Возможно, юридическое оформление лишения Константина отцовства облегчит жизнь и нам. Мы очень устали его упрашивать подписывать разрешение на получение Шенгенской визы для мальчиков. У Дани частые приступы сезонной аллергии, по медицинским показаниям ему периодически необходимо на какое-то время сменить климат, а у Константина никогда нет времени оформить документы.

Рита Павлова