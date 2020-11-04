"Я снова стану мамой!": Успенская рассказала об усыновленном ребенке

Певица Любовь Успенская, воюющая с дочерью, решила отказаться от ЭКО-оплодотворения и взять малыша из детдома. Звезда верит, что новый ребенок сделает ее по-настоящему счастливой.

Недавно дочь Любови Успенской – 30-летняя Татьяна Плаксина, в очередной раз выступила против своей мамы в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят». Наследница звезды обвинила знаменитую родительницу в том, что та наложила на нее «материнское проклятье». Также Татьяна нелестно отозвалась и о своем отце – бывшем муже певицы Александре Плаксине. Дочь Успенской заявила, что папа насильно упек ее в психиатрическую больницу.

Напомним, что дочь Успенской сейчас живет в Лос-Анджелесе. Туда она уехала после других своих публичных выступлений против матери, которая якобы держала ее в ежовых рукавицах, не давая развиваться и завидуя ее таланту и молодости. Сама же Любовь неоднократно рассказывала, что у ее дочери начались проблемы с психикой после того, как она упала с велосипеда и сломала себе челюсть. Из-за сильных болей, по словам артистки, Татьяна начала употреблять наркотики. Успенская заявила, что сейчас ее дочь лишена денег, нигде не работает и ищет любой способ получить новую дозу. Поэтому, мол, и снимается в ток-шоу.

– Она хотела уговорить моего мужа бывшего, чтобы он дал интервью против меня, – рассказала 66-летняя Успенская ведущей Лауре Джугелии на YouTube-канале PEOPLETALK TV. – Телевидение согласно было ей заплатить. Он отказался, и Таня на него обиделась, ведь из-за этого она не смогла заработать деньги… Но она опять нашла тему, чтобы вообще опозорить меня перед всей страной. Сказала, что я якобы делаю героин!

Узнав о том, что дочь дала очередное интервью в «Пусть говорят», Успенская, с ее слов, прорыдала несколько часов. Певица уверяет, что ее Таня в том эфире не сказала ни слова правды. И что на самом деле в психиатрической клинике дочь оказалась исключительно по своей вине.

– Кто-то предупредил моего мужа, что Тане плохо, – сказала певица. – Он приехал к ней. Оказалось, что Таня включила кондиционер на 65 градусов, а сама лежала на кровати или полу, я точно не знаю. Чтобы вы понимали, в тот день в Лос-Анджелесе было 45 градусов жары! Муж испугался, пригласил мою племянницу, потом они вызвали скорую. Таню увезли в медицинский центр и нашли у нее марихуану в крови! Ей сказали: «Таня, тебя надо почистить, мы тебя отвезем в клинику». Она, видно, настолько еще находилась в состоянии страха, что подписала бумагу (о согласии на лечение в психиатрической больнице. – Прим. Sobesednik.ru). Но потом прошло пару дней, она поняла, что чувствует себя хорошо, и ушла из клиники…

Несмотря на все выходки дочери, Успенская продолжает переживать за нее и мечтает о том, что однажды к Татьяне вернется разум, и она поймет, что отравляет свою жизнь наркотическими веществами.

Также ситуация с дочкой натолкнула певицу на смелый шаг, который она планирует осуществить в ближайшее время.

– Я хочу усыновить ребенка из детдома, – призналась звезда шансона. – В ближайшие дни я еду в сиротский дом.

Посмотрю на детей, и тот ребенок, который меня зацепит, который меня первый обнимет... я этого ребенка уже не отпущу! – пообещала Успенская. – Я хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью.

Любовь Успенская добавила, что раньше задумывалась об ЭКО-оплодотворении. Но потом все же решила усыновить ребенка из детдома.