"Цывину перед смертью атаковали мошенники!": у актрисы вымогали 500 тысяч рублей

Страсти вокруг неожиданной смерти Ирины Цывиной продолжают набирать обороты. Последний возлюбленный актрисы Денис Сердюков в студии шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят» вновь не исключил, что к кончине звезды может быть причастен ее сын Евгений. Своей версией о том, что произошло с Цывиной, поделилась ее адвокат Юлия Вербицкая, которая сейчас отстаивает интересы ее сына.

– Действительно, смерть Ирины Константиновны нас всех, кто общался с ней близко (а вы понимаете, что адвокат иногда бывает ближе своему доверителю, чем его супруг, дети и родители), повергла в абсолютный шок, – говорит Юлия Вербицкая. – Однако я с уверенностью могу сказать, что дети Ирины Константиновны – ни Евгений, ни Зина, к этому абсолютно не причастны. Зина вообще видела Ирину от случая к случаю. На момент смерти матери она проживала за пределами России.

Женя же проживал с мамой в Москве, – продолжает Юлия. – Он вернулся из армии и был очень озадачен «нездоровой», по его мнению, атмосферой в окружении Цывиной. И ему было над чем призадуматься. Ирина Константиновна была человеком не просто доверчивым, но ещё и увлекающимся. Из-за этого мне как ее адвокату приходилось частенько отбивать ее от мошенников.

Об одном из таких случаев Вербицкая вспоминает до сих пор. В то время у Цывиной вовсю шёл судебный процесс по разделу имущества с пасынком своего последнего мужа Александра Благонравова. Судебный процесс отнимал у актрисы немало сил .

– Ирина Константиновна сильно нервничала из-за всего происходящего, – продолжает Вербицкая. – Однажды у нее в гостях появился некий «господинчик».

Этот джентльмен начал убеждать Иру, что «всего за 500 тысяч рублей» судья изменит своё мнение в пользу Ирины Константиновны и будет «одновременно выступать и как ее адвокат, и как судья»!

Этот джентльмен сумел втереться в доверие Цывиной так, что она ему в какой-то момент поверила. Моя доверительница уж было начала собирать деньги, но в последний момент решила посоветоваться со мной. А я, разумеется, попросила личной встречи с «господинчиком» и беседы «на троих». Господинчик понёс удивительную пургу и был изгнан прочь. Однако после этого долго звонил Ирине Константиновне в ночи и пугал ее тем, что «она в суде проиграет».

Разумеется, процесс мы выиграли, Ирина Константиновна вздохнула спокойно. Мы зарегистрировали ее права, как вдруг рядом с ней появились люди с откровенно криминальной биографией. Не буду называть имён, однако отмечу, что именно эти люди стоят за попыткой обвинения Жени Благонравова в якобы убийстве матери. Я приложу все усилия, чтобы этого не допустить!