Копия Харламова: Макс Фадеев опубликовал фото с "первой в жизни фотосессии"

Известный российский продюсер Максим Фадеев в последнее время пережил целую череду серьезных жизненных встрясок. Чего стоит только громкое расставание со звездой его лейбла певицей Наргиз. Стоило этому скандалу улечься, как Фадеев рассказал что испытывает проблемы со здоровьем, а после, и вовсе, заявил, что распускает лейбл и нуждается в перезагрузке.

Впрочем, спустя какое-то время один из самых авторитетных музыкальных продюсеров и исполнителей на российской поп-сцене постепенно начал приходить в себя и даже возобновил активность в социальных сетях. К примеру, совсем недавно Фадеев порадовал поклонников архивным фото. На страничке артиста в социальной сети Instagram появилась публикация, к которой он прикрепил старое фото.

«Наткнулся на снимок 1989 года. Это первая в моей жизни фотосессия», – гласит подпись продюсера.

Многие поклонники в комментариях сразу же отметили, что впервые видят Фадеева в столь молодые годы, а также добавили, что 30 лет назад музыкант был привлекательным молодым парнем. Но самое смешное в том, что, как признались некоторые подписчики, на этом архивном фото они сначала даже не узнали самого Фадеева, спутав его с известным комиком Гариком «Бульдогом» Харламовым.

«Копия Харламова», «Очень на Харламова похож», «Это же Эдуард Суровый», «Я подумала, что это Харламов», «Конкретно так на Харламова похож», – пишут удивленные пользователи.