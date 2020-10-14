Снова ссора топ-продюсеров: на этот раз Крутого с Агаларовым. Втянут и Макс Фадеев

Эмин Агаларов и Игорь Крутой в публичной плоскости выясняют отношения по поводу денег, которые были вложены пять лет назад в некую музыкальную премию. Судя по всему, речь идёт о Национальной музыкальной премии «Виктория» или её прообразе. В настоящее время премию контролируют Михаил Гуцериев и Игорь Крутой, но пять лет назад, как выяснилось, к участию в организации и финансировании проекта были приглашены также Агаларов и Фадеев.

Агаларов, в частности, сетует, что, по общей договорённости, оплатил рекламу церемонии и банкет на 600 человек. Но потом продюсерский союз дал трещину. Судя по намёкам Эмина, речь может идти о подковёрной борьбе за контроль над премией, о том, что Крутой стал отодвигать коллег по цеху.

Однако «сор из избы» вынес не Агаларов, а именно Игорь Яковлевич, заявив о том, что Фадеев и Эмин высказались против премии, а последний якобы и вовсе присвоил 1,5 млн долларов. Теперь он ждёт извинений. Вероятно, если бы Крутой не стал вспоминать прошлое, то ссора вообще не стала бы предметом публичных дискуссий.

По словам Агаларова, последний разговор с Крутым у него состоялся как раз тогда, лет пять назад, и закончился не по-доброму: Игорь Яковлевич якобы общался грубо и повесил трубку.

После этого Эмин создал свою премию. Эта история в целом объясняет обилие музыкальных премий в России. Каждый мало-мальски сильный игрок постарался учредить подконтрольную себе премию (а некоторые, как, например, Владимир Киселёв, у которого с Крутым и, вероятно, другими игроками также испорченные отношения, контролируют сразу несколько церемоний).

Между тем, помнится, в кулуарах первой церемонии премии «Виктория» (тогда она ещё была просто Национальной музыкальной премией России) в Кремлевском дворце Игорь Яковлевич заверял всех, что идея премии на фоне обилия прочих как раз состоит в том, чтобы объединить российский шоу-бизнес и вручать честную национальную премию. Однако отсутствие других ключевых игроков (пусть они тоже далеко не ангелы) заставляет усомниться в том, что Крутой и Гуцериев всё-таки имеют право представлять весь шоу-бизнес.

Поп-исполнителям в этой ситуации можно только посочувствовать. Они вынуждены плавать между акулами, рассорившимися друг с другом вдрызг, пытаясь угодить всем, но в то же время и не перехвалить ни одного из них, чтобы звали и на агаларовские премии и телеканалы, и на киселёвские, и на тусовки и фестивали, подконтрольные Крутому.

Финал у этой истории будет печальным. Пока поп-олигархи накачивают деньгами свои проекты, они остаются более-менее на виду, хотя уже сейчас вызывают с каждым годом всё меньше интереса даже у целевой аудитории – домохозяек – и обесцениваются. Почти никто, кроме участников шоу-биза, не знает названий этих многочисленных премий.

Молодёжь, интересующаяся музыкой, давно живёт в интернете и именно оттуда черпает новинки. Там зарождаются тренды и будущие звёзды.

Как только шоу-бизнесменам надоест тратить деньги на довольно детскую войнушку друг с другом, все их конструкции рухнут. А разборки в публичной плоскости только приближают этот конец.