"Есть линии, за которые нельзя заходить": Игорь Крутой впервые прокомментировал "разрыв" с Димашем 

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген обрел мировую популярность благодаря победе на шоу «Голос» в Китае, где ему удалось стать единственным за всю историю проекта иностранцем, одержавшем победу в шоу. Впрочем, стремительный взлет Димаша именно на российской сцене многие связывают с именем продюсера и композитора Игоря Крутого, чьи хиты позволили добиться одному из лучших голосов в мире популярности на постсоветском пространстве.

В определенный момент ряд изданий опубликовал материалы о том, что Димаш Кудайберген в резкой форме отказался от сотрудничества с российским продюсером. Разразился скандал, армия поклонников казахстанского артиста замерла в неведении, а комментариев по этому поводу Игорь Крутой не давал. Наконец, российский продюсер решился прокомментировать сообщения о разрыве профессиональных отношений с Димашем. В эфире шоу «Алена, блин!» композитор рассказал, что серия статей, опубликованная в российских медиа — заказная, и поклонникам Димаша давно известно имя заказчика.

«Я никогда не требую от артиста полного послушания. Мне посчастливилось пройти продюсерские отношения с Александром Серовым, Ириной Аллегровой, Леонидом Агутиным, Андреем Губиным, группой Дискотека Авария — но это никогда не давлело, не было солдафонства. Мы всегда находились в состоянии взаимоуважаемого паритета.

С тем же Димашем Кудайбергеном (на территории СНГ) нет никакого давления и моего возвышения над ситуацией. Этого ничего нет, потому что мой подход — в уважении, профессионализме. Нужно найти те точки, в результате которых артист доверится. Конечно, хочется, чтобы отношения были на основе взаимоуважения между продюсером и исполнителем.

Я никогда и ни с кем не подписывал контракт — у меня нет ни одного контракта с исполнителем. Почему? Потому что я не хотел и не собирался зарабатывать на этом. Когда ты получаешь от артиста копейку, у него складывается ощущение, что он тебя кормит», – рассказал Игорь Крутой – «Никакого скандала [с Димашем] не было. Человек, которого достаточно многие хорошо знают, заказал кучу статей — доходило даже до того, что у меня с ним «личные» взаимоотношения на сексуальной почве. Меня можно обвинить во всем, но только не в этом. Вся моя жизнь — яркий этому пример. Но для людей, которые пользуются грязью, святого нет ничего. Моя привычка не отвечать грязью на грязь позволило какое-то время крутиться всей этой чуши.

Впрочем, мои подписчики в инстаграме догадались, кто заказчик. Армия поклонников Димаша замерла в неведении, и это действительно противно. При всем при том, что весь шоу-бизнес — сплошная грязь, есть линии, за которые нельзя заходить»