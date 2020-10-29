Пост Ксении Собчак о Макроне-герое про ислам собрал 150 тысяч лайков

В частности, телеведущую поддержала Регина Тодоренко, которую ранее затравили за неосторожную фразу о домашнем насилии.

Сообщение, где Собчак критикует нетерпимость исламистов, получил самую большую обратную связь в ее Instagram: больше 150 тысяч лайков и почти 100 тысяч комментариев. Обычно под постами Собчак оставляют от 500 до 2000 комментов.

В посте от 27 октября Собчак называет Эммануэля Макрона своим героем в связи с его заявлением о том, что Франция продолжит публиковать карикатуры «Шарли Эбдо». Напомним, в стране продолжаются волнения, которые начались после убийства учителя Самуэля Пати, который показывал ученикам карикатуры из журнала.

«Они же добиваются своего – про мухаммеда и мусульман все бояться даже пошутить! – пишет Ксения (орфография и пунктуация Собчак. – Прим. Sobesednik.ru). А значит УЖЕ лишили свободы террором. Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову. Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое – мой герой».

Реакция на пост Ксении получилась горячей.

«Так запомните для себя на сегодняшний день: Пророк МУХАММАД дороже нам собственных родителей, и даже собственной жизни!» – сообщили Собчак люди, очевидно не согласные с ее мыслью.

«Почему вы пишете имя Мухаммада с маленькой буквы, а Макрона – с большой?!» – спросили фолловеры.

Собчак рассказала, что стала получать звонки на свой мобильный телефон от незнакомых людей, говоривших что-то «с кавказским акцентом». Ксении сообщили и о поступающих сообщениях с угрозами: «Ее голова так же окажется там, если она не удалит пост».

Через два дня после написания поста Ксения Собчак обратилась в полицию в связи с непрерывным потоком угроз в свой адрес.