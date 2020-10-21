"Расстрелять фармацевтов!": отец Агутина шокирован ростом цен на лекарства

85-летний Николай Агутин, папа Леонида Агутина, в ужасе от наглости владельцев аптек. В последнее время он не появляется на людях. Из-за пандемии музыкант перебрался на загородную дачу. Каждый его день начинается с приема лекарств.

– У меня полстола всевозможных таблеток, – говорит Николай Агутин. – Некоторые мне в силу возраста нужно принимать дважды в день: утром и вечером. И за все надо платить.

Агутин-старший в ужасе от цен. Они растут каждый день!

– Посмотрите, какая у нас монополия фармацевтики! – вздыхает мужчина. – Это же ужас. Этих людей нужно под серьезный трибунал. Я не пойму: они призваны людей лечить или уничтожать? Скорее всего, второе. Другого ничего не придумаешь. Я смотрю сюжет по телевизору: мальчик находится в таком состоянии, что если ему не ввести лекарство, он погибнет. Просят помочь. Но когда сказали, сколько стоит лекарство, которое ему необходимо для того, чтобы жить, мне плохо стало. Одна ампулка стоит 150 миллионов рублей. Где взять такие средства? Расстрелять фармацевтов на месте! Это же ужас.

– Сейчас изобрели средство от коронавируса, – продолжает отец Леонида Агутина. - Стоит больше 10 тысяч рублей. Скажите, как наши пенсионеры могут его купить? Где им брать такие деньги? Наверное, должна быть какая-то реформа. Корпорации купили себе лаборатории и сами назначают цены.

Я очень давно живу, – вздыхает Агутин-старший. – Когда началась война, мне было шесть лет. Тогда не было лекарств сильнодействующих, но люди как-то выживали. У нас и инфекций особых не было. Я не помню момента, чтобы грипп навалился на всех. Такое ощущение, что кто-то сейчас специально изобретает новые вирусы, чтобы потом нажиться на лечении от болезней.