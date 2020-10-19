"Говоришь про меня гадости!": взбешенный Киркоров поскандалил с Сафроновым

Поп-король обиделся на знаменитого художника и демонстративно отказался с ним здороваться.

Премьерный показ мюзикла «Шахматы» собрал многих звезд. Посмотреть на постановку с участием Анастасии Стоцкой пришли Ольга Бузова, Лариса Долина и Филипп Киркоров со своей спутницей Катей Гусевой. Появился на премьере и знаменитый художник Никас Сафронов. У него-то и случился неприятный инцидент с Киркоровым…

В антракте знаменитый художник столкнулся лоб в лоб с Филиппом, вежливо поздоровался и не услышал ответа. Озадаченный Никас с удивлением поинтересовался, почему Киркоров ему не ответил.

– Потому что ты везде обо мне говоришь гадости! – неожиданно произнес певец и направился к своему месту в зрительном зале.

Свидетелями перепалки оказались десятки зрителей, среди которых были и корреспонденты Sobesednik.ru. По окончании мюзикла мы поинтересовались у живописца, чем он так обидел поп-короля. Но Сафронов уверяет: он сам удивился словам Киркорова.

– Не помню, чтобы я когда-либо что-то плохое говорил про Филиппа, – объяснил Никас. – Я его уважаю и ценю как большого профессионала, гениального артиста, человека, который создал себя сам благодаря своему огромному таланту и колоссальной работоспособности. Он Народный артист, честно заслужил это звание и достойно его носит…

Не так давно я написал портрет Филиппа, – признался Сафронов. – Голливудской звезде Настасье Кински, которая приезжала ко мне на выставку и гостила в моем доме несколько дней, он понравился больше всего.

Она не знала Киркорова, но, увидев мою работу, так вдохновилась красотой изображенного на картине Филиппа, что стала целовать его от восхищения. И я ей подарил этот портрет.

Думаю, мне стоит пригласить Филиппа поужинать в ресторане, чтобы поговорить и разобраться, из-за чего он на меня обижен, – продолжает Сафронов. – В шоу-бизнесе есть недоброжелатели, которым нравится стравливать известных людей. Вероятно, они могли исказить информацию и зачем-то извратить некогда сказанные мною слова, либо же вообще оболгать меня – возможно, чтобы показаться более интересными в глазах Киркорова.