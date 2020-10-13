"Тарзану грозит импотенция": муж Королевой услышал страшный диагноз

Сексолог Елена Перелыгина рассказала, что Сергея Глушко ждет половое бессилие, если он не изменит свое поведение с женщинами.

Откровения известного сексолога Елены Перелыгиной о знакомстве с Тарзаном произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Узнав, что я сексолог, он припал к моей груди и стал рычать!» – заявила недавно Перелыгина корреспонденту Sobesednik.ru. До интима не дошло: Елене удалось отбиться от приставучего мужа Королевой. После этого случая Sobesednik.ru Перелыгина призналась: из-за активности Тарзана она едва не лишилась семьи.

Фото: личный архив Елены Перелыгиной

– Честно говоря, я в ужасе от шумихи, которая поднялась после того, как я рассказала о приставаниях Тарзана, – вздыхает Елена. – После того случая я целый год восстанавливала отношения с мужем. Теперь наши отношения с супругом вновь оказались под угрозой. Потому что на каждом углу пишут, что Тарзан рычал на моей груди.

Будучи профессиональным психологом и сексологом, я часто консультирую мужчин, – говорит Елена. – Мой муж уже привык к этому. Но увидев мои фото с Тарзаном, где он страстно обнимал меня, супруг пришел в ярость и негодование. Никогда не думала, что столь терпимого человека может выбить из равновесия обычная фотография!

Моя семья в результате приставаний Тарзана и его недюжинного ко мне внимания оказалась на грани распада. Учитывая, что он не только обнимал меня и проявлял знаки внимания, но ещё и подарил букет цветов, мой муж заподозрил неладное. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть отношения в нормальное русло.

Из-за ревности мужа пострадала моя карьера, – продолжает Елена. – Я перестала консультировать клиентов в вечернее время, посещать светские рауты. Мой супруг все время думал, что я иду встречаться с Тарзаном. Так что из-за него я едва не лишилась самого дорого и важного. И вот теперь – опять!

Перелыгина знает, что Королева простила Тарзана после измены. Она считает: Наташа поступила как мудрая женщина. А вот Сергею она предрекает половое бессилие.

– Наташа подавлена и раздавлена, – считает Перелыгина. – Мне кажется, она даже постарела. Любой женщине трудно выдержать такое испытание. Но глядя на нее, я верю, что она справится. Они будут жить вместе. А Тарзану мне бы хотелось пожелать изменить свое поведение в общении с женщинами. Ни к чему хорошему такое не приводит.

Сережа, запомни: мужчинам, которые так себя ведут, грозит половое бессилие, – предупреждает Сергея Глушко сексолог.

Понимаете, такое количество женского внимания не каждый мужчина может переварить. Все это сказывается не лучшим образом на потенции. Когда у мужчины огромное количество женщин, с годами вырабатывается пресыщенность. Проще говоря: ни на одну женщину нет прежней реакции. Так что Сереже стоит задуматься об этом.

А еще Тарзан – взрослый мужчина. Ему 50 лет, – напоминает Елена. – В этом возрасте гормоны вырабатываются не так активно, как в юности. Количество тестостерона снижается, да и пресыщенность работает против. Так что Сергею нужно запомнить: до конца своих дней он должен смотреть только на Наташу.