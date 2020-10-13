"Родинка – это онкология": Борису Моисееву озвучили страшный диагноз

За новостями о состоянии больного Бориса Моисеева наблюдает вся страна. Сообщения приходят одно тревожнее другого: говорят, что здоровье «дитя порока» оставляет желать лучшего. Светский журналист и участник телевизионных ток-шоу Денис Сорокин подтвердил эту информацию Sobesednik.ru.

– Я знаю, что нынешнему окружению певца не очень нравится, что тему здоровья, а точнее болезни Бориса Моисеева вновь подняли в прессе, – рассказывает светский журналист Денис Сорокин. – Но на самом деле все, о чем говорят, очень близко к истине.

Если бы Борис чувствовал себя неплохо, то его непременно бы показали. Но этого не делают. Почему это происходит, наверное, все понимают. Все люди, которые близки к шоу-бизнесу, знают: «Боря угасает на глазах».

Его курируют врачи. Но близкому окружению сказали: улучшить его состояние невозможно. Можно только на какое-то время стабилизировать. Но прежним Моисеев, к сожалению, не будет никогда, – с сожалением отмечает Денис.

Журналист рассказал о своих впечатлениях от последних встреч с Борисом Моисеевым.

– Я много раз видел его на светских мероприятиях уже после инсульта. Он был на концерте Филиппа Киркорова, на презентации альбома Азизы. Тогда еще Моисеев был в неплохом состоянии. Хотя речь не вернулась полностью.

А после мы встретились в театре у Бабкиной, где он продавал билеты во время одной из звездных акций. Уже тогда было понятно: в его состоянии произошли изменения далеко не в лучшую сторону. Борис уже почти не говорил. А еще на его щеке появилась родинка. Говорили, что это – онкология. После этого в свет он не выходил.

На прошлой неделе я разговаривал с его бывшим продюсером Евгением Фридляндом, который сделал Моисеева большой звездой, – говорит Денис Сорокин. – Тот предлагал певцу помощь в реабилитации, но Борис сам отказался. К чему это привело, мы все видим. Одно понятно: если бы Моисеев был в более-менее сносном состоянии, он бы продолжал появляться на людях. Потому как без внимания публики он – гениальный артист – жить никогда не мог.

Вера Павлова.