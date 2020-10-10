"Шукшина выжимает все соки из Алибасова": актрису обвинили в желании обобрать мужа

Подруга продюсера рассказала, почему Лидия Федосеева-Шукшина не хочет разводиться с Бари Алибасовым.

Еще совсем недавно за отношениями Бари Алибасова и бизнесвумен Ляны Фридман наблюдала вся страна. Они несколько лет встречались и собирались в ЗАГС. Впрочем, туда он в конечном итоге отправился с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Несмотря на предательство, Ляна до последнего относилась к Бари тепло. Узнав о том, что продюсер попал в «психушку» и заявил о скором разводе с Федосеевой-Шукшиной, она даже пообещала взять его на полное содержание и забрать на ПМЖ в Лондон.

Впрочем, сейчас все изменилось. На открытии центра красоты и здоровья «Модильяни» Фридман призналась, что больше оказывать материальную поддержку не собирается.

– Теперь Бари мне абсолютно не интересен, – заявила Фридман. – Он интересен только Лидии Федосеевой-Шукшиной, даже не ее детям. Вот пусть с ней и остается. Я рада, если он с Лидой «счастлив».

Она за Бари держится только из-за того, что он ее единственная материальная поддержка, – считает Ляна. – Алибасов ее обеспечивает уже долгие годы. То стиралку покупает, то наряды, то продукты.

Однажды, когда Федосееву-Шукшину ограбили, он и меня просил купить ей шубу, – вспоминает женщина. – Передал записку, в которой обозначил размер, желаемый мех, фасон! Меня это оскорбило: почему я должна содержать Шукшину? Сказала Бари: «Я не буду этого делать. Ее дочь Мария работает на федеральном канале, снимается в кино, зарабатывает хорошие деньги. Странно, что я должна покупать ее матери шубы!»

В этом плане Бари, конечно, очень добрый, – продолжает Ляна. – Последнюю рубашку снимет и отдаст, если нужно. Только его необходимо об этом попросить. Он сам никогда не додумается. Лида об этом знает и пользуется. Она из него все соки выжимает!

Фридман уверяет: после нежелания Бари разводиться с Федосеевой-Шукшиной она о нем ничего не хочет слышать.

– В Лондон я его забирать теперь не собираюсь, – говорит Ляна. – Пусть выживает здесь вместе с Шукшиной! Он мне все нервы измотал! Вот теперь буду сюда ходить на процедуры, восстанавливаться.

Сама Ляна на открытии центра появилась в компании импозантного мужчины. В тусовке ходит слух, что сейчас бизнесвумен находится в интересном положении.