"Это катастрофа!": лицо и шея Асмус покрылись уродливыми пятнами

Актриса Кристина Асмус пожаловалась на испорченную внешность. Она полагает, что причиной сыпи может быть аллергия или сглаз.

Кристина Асмус не на шутку напугала поклонников. На своей странице в Instagram артистка сообщила, что ее тело покрылось сыпью, и все это произошло накануне важных съемок. Подписчики Кристины тут же предположили, что знаменитость могли просто-напросто сглазить.

В последнее время имя Кристины Асмус не сходит со страниц таблоидов. Не успела публика отойти от новости про развод актрисы с Гариком Харламовым, как в прессе появилась информация о том, что теперь 32-летняя Кристина якобы встречается с 69-летним режиссером Алексеем Учителем. Также Асмус привлекла внимание к своей персоне, во второй раз снявшись в кино практически обнаженной – в новом фильме «Китобой» артистка сыграла вебкам-модель. А сегодня утром кинозвезда и вовсе пожаловалась на то, что ее внешность испортили высыпания.

– Здесь планировался текст про возобновление проекта, который мы начинали снимать до пандемии. Но что-то пошло не так, – написала встревоженная Кристина в своем блоге.

Проснулась сегодня в 5 утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок, – призналась актриса. – Все лицо, шею и спину адски высыпало. А для меня, которая в буквальном смысле трясется над своей кожей, это мало сказать катастрофа…

Кристина рассказала, что за 15 лет карьеры это второй раз, когда съемки отменяют по ее вине (про первый она пока хранит молчание).

– Аллергия это, реакция на антибиотики или сглаз… не знаю. Надеюсь, этот кошмар ненадолго, – делится звезда.

Стоит отметить, что за последний месяц это не первая жалоба Кристины на здоровье. В начале сентября Асмус призналась, что на репетиции в театре сорвала голос. Комментируя пост актрисы, подписчики разделились на два лагеря. Одни считают, что звезда просто очень много работает и проблемы с кожей – это реакция организма на стресс. А вот другие уверены – без потустороннего вмешательства тут не обошлось.

– Скорее всего у тебя сглаз, – предположил один из интернет-пользователей.

– Это все Гарик! Вангую, это его рук дело, – уверен другой подписчик Кристины.

Также под постом кинозвезды стали отмечаться и различные гадалки, предлагающие снять сглаз. Но актриса пока никак на это не отреагировала.