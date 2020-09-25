"Тарзан стал жертвой целой банды": Сафронов выдал новую версию "измены" Королевой

Новость об «измене Тарзана» продолжает будоражить светское общество. При этом сама Наташа Королева хранит молчание. Никас Сафронов считает: певице не стоит предпринимать никаких кардинальных мер, пока доподлинно не прояснится, что именно произошло. По мнению самого известного художника России, Глушко мог стать жертвой целой банды.

– Вполне вероятно, что Наташа и Сергей попали в ситуацию, которая, на мой взгляд, была заранее спланирована, – рассказал Никас в интервью Sobesednik.ru. – Возможно, это была целая акция, в которую вкладывали и силы, и даже деньги.

Я сам много лет назад оказался в подобной ситуации, когда познакомился с девушкой, которая была полностью в моем вкусе. Она проявила ко мне интерес, первой подошла познакомиться. Со временем втерлась ко мне в доверие, у нас завязались отношения. В какой-то момент девушка попросила у меня одолжить ей крупную сумму денег. В качестве залога пообещала переписать на меня свое имущество. Привезла к нотариусу, который оформил все нужные документы. Я не заметил никакого подвоха.

Но уже вскоре выяснилось, что я не увижу больше ни своих денег, ни этой девушки. Нотариус, доверенность – все оказалось фикцией. После мне знающие люди рассказали, что это была целая банда, которая подобным образом раскручивает известных и состоявшихся людей.

Они сначала досконально изучают жертву, чтобы понять вкусы. А уже потом подсылают «наживку». Может быть, и с Тарзаном была проведена похожая схема?

Художник не исключает, что в связь с Тарзаном Шульженко вступила и для того, чтобы прославиться. Ведь сейчас ее имя узнала вся страна.

Несколько лет назад у Сафронова случилась еще одна похожая история. Некая Мэри Восканян во всеуслышание заявила о том, что Никас ее изнасиловал. В качестве доказательств она предоставила совместную фотографию с художником. Дама ходила по ток-шоу и во всех красках рассказывала об интиме с Сафроновым. Художник связь отрицал, уверяя, что Мэри просто подошла к нему на улице и попросила сфотографироваться. Он подал на Восканян в суд, который выиграл.

Лишь спустя время девушка призналась, что у нее с Никасом вообще не было никаких отношений, а оболгала она Сафронова просто для того, чтобы заработать деньги на скандале.

Тем временем Никас полностью на стороне Сергея. Художник признается, что после этого случая стал даже больше его уважать.

– Тарзан поступил как настоящий мужчина: он не стал юлить и отнекиваться, – продолжает Никас. – Честно признался: «Да, это случилось. Я изменил Наташе». Это очень мужской поступок.

Он понимал, чем для него это чревато. Ведь он мог лишиться своей жены, которую очень любит. Тем не менее пошел на этот шаг. И Наташа, конечно, должна это оценить. Сейчас в этой ситуации им нужно еще больше объединиться, чтобы противостоять не совсем честным и чистоплотным людям.