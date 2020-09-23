"Твои голые ляжки сводят с ума!": Седокова без штанов взорвала соцсети

Певица пришла на баскетбольный матч в одном купальнике, пиджаке и сапогах.

Анна Седокова выложила в Instagram снимок с матча по баскетболу. Сидя на трибунах, певица позирует, выставив на передний план ноги в высоких сапогах, а также прикрыв лицо маской.

В тексте Анна рассказывает о том, что хоть спортивные мероприятия и возобновились, нужно не забывать о медицинской маске, которую она очень любит носить, а также о соблюдении социальной дистанции.

«Начинается сезон простуд, так что берегите, пожалуйста, себя и одевайтесь теплее. А со всем остальным мы обязательно справимся», – заключила Седокова, вывалив в кадр голые ляжки.

Судя по обилию ошибок и почти полному отсутствию запятых, писала пост Анна сама и, похоже, на заказ, о чем ей и сообщили в комментариях: «Конечно, вам нравится. Вам сказали, что написать, вот и нравится».

«Твои голые ляжки сводят с ума!» – сделал комплимент один из подписчиков.

Досталось Седоковой и за внешний вид. «Я не знала, что сейчас модно ходить в купальнике и сапогах», – подкололи Анну пользователи.

«Это сейчас мода такая – одевать сапоги не до конца, как Бородина?» – поинтересовались фолловеры.

Напомним, что примерно в таких же сапогах, спущенных до голенища, чтобы визуально удлинить ноги, лежала в арбузной бахче Виктория Боня, которой тоже досталось от поклонников.

Вообще, хейт за слишком короткие наряды становится трендом.

Ксения Бородина рубилась с подписчиками за надетые на 1 сентября шорты, в которых отвела детей на линейку. Дискуссия растянулась на несколько постов и была настолько бурной, что про сам праздник забыли все участники.

Если вернуться к Седоковой без штанов, то ее понять можно — о творчестве Анны уже давно ничего не слышно. Новому мужу-баскетболисту Анису Тимме троих детей Седоковой будет содержать не так-то просто. И социальная рекламка в этом свете выглядит вполне благопристойно. Впрочем, следующей рекламой в аккаунте многодетной матери стала алкогольная настойка, поэтому еще много всего чудесного насмотрятся подписчики в Instagram бывшей участницы трио «ВИА Гра».