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Яну Рудковскую высмеяли в сети после публикации фото на яхте

Шоу-бизнес
15:13, 22 сентября 2020

Яну Рудковскую высмеяли в сети после публикации фото на яхте
Global Look Press
Global Look Press

Известный российский музыкальный продюсер Яна Рудковская активно ведет социальные сети и регулярно делится с поклонниками фотографиями из своей звездной жизни. При этом нередко Рудковской приходится сталкиваться не только с комплиментами и похвалой в комментариях, но и с откровенной критикой от недоброжелателей и просто пессимистов, которые всегда найдут за что упрекнуть очередную звезду. Произошло так и в этот раз. 

На страничке Яны Рудковской в социальной сети Instagram появилась новая публикация, к которой продюсер прикрепила фото, сделанное на яхте в компании дизайнера Натальи Якимчук, с которой они позируют на борту и на фоне бескрайней синевы моря в одинаковых купальниках. По словам самой знаменитости, этот снимок она сделала в день отъезда из Сочи. Разумеется, преданные поклонники Яны Рудковской сразу же оставили под новым постом множеством комплиментарных комментариев, однако в этот раз не обошлось и без активных критиков, многие из которых решили высмеять продюсера. К примеру, досталось Рудковской за худобу, за «слишком длинные ноги», которые «явно фотошоп», кроме того, отдельные пользователи и вовсе назвали ее «бабулькой».

«Хороши бабульки», «Бабушка, вы кроме завтраков и шмоток еще можете чем-то разбавить свою ленту?», «Опять фотошоп», «Не фонтан, но брызги есть», «Плоскодонки», «Сколько можно тянуть свои костлявые ноги?» – пишут в комментариях критики.

Теги: #Знаменитости #Рудковская

Рубрика: Шоу-бизнес

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