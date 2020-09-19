Мария Горбань очаровала фанатов грудью в белом купальнике на Мальдивах

С момента снятия карантина, введенного ранее из-за пандемии COVID-19, многие российские знаменитости не стали дожидаться открытия большинства популярных направлений и отправились отдыхать в единственную доступную на тот момент страну. Из-за этого в социальных сетях огромного числа звезд можно увидеть снимки из турецких курортов.

А вот известная российская актриса Мария Горбань, знакомая широкой публике по роли в популярном ситкоме «Кухня», дождалась сентября, а потому получила возможность выбирать сразу из нескольких направлений для отпуска. Выбор знаменитости, к слову, пал на живописные Мальдивы. Вот уже вторую неделю на страничке артистки в социальной сети Instagram появляются снимки с завораживающими видами, которые Горбань делает во время отдыха в этом райском уголке.

Впрочем, одно из свежих отпускных фото актрисы вызвало огромный ажиотаж, подкупив публику вовсе не лазурью чистого моря или голубым небом и белым песком. Знаменитость опубликовала селфи, на котором позирует в бассейне в белоснежном купальнике. Разумеется, огромное количество поклонников сразу же обратили внимание на соблазнительные формы роскошного бюста артистки.

«Какая красивая грудь», «Шикарная грудь», «Секс», «Огонь», «Какая грудь, руки так и тянутся», – пишут комментаторы.