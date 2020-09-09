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"Просто огонь": Мария Горбань восхитила фанатов грудью в изящном купальнике 

Шоу-бизнес
11:38, 09 сентября 2020

"Просто огонь": Мария Горбань восхитила фанатов грудью в изящном купальнике 
Мария Горбань // Фото: Instagram
Мария Горбань // Фото: Instagram

Известная российская актриса и телеведущая Мария Горбань опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пару новых снимков, сделанных на пляже во время отдыха. Фотографии артистки в изящном купальнике привели публику в неподдельный восторг, а в комментариях под публикацией подписчики знаменитости вовсю нахваливают ее фигуру и обсуждают грудь телеведущей. 

На представленных кадрах Мария Горбань позирует в оригинальном плетеном кресле, при этом на актрисе из одежды только яркий красный купальник и солнцезащитные очки.  

«И будем жить, каждый миг и сейчас. Ярко!» — гласит подпись знаменитости под этим постом. 

Впрочем, самое интересное началось именно в комментариях под свежей публикацией актрисы. Многие подписчики принялись массово оставлять комплименты, причем многие из них отдельно обращают внимание на изящные формы тела артистки и ее соблазнительную грудь.  

«Просто огонь», «Ах, какая грудь», «Настоящая красота», — пишут восхищенные фанаты Марии Горбань.  

Разумеется, немало интереса к этим фото проявили не только мужчины, но и женщины, которые не упустили возможности поинтересоваться даже тем, какой фирмы купальники предпочитает артистка. 

Теги: #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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