"Просто огонь": Мария Горбань восхитила фанатов грудью в изящном купальнике 

Известная российская актриса и телеведущая Мария Горбань опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пару новых снимков, сделанных на пляже во время отдыха. Фотографии артистки в изящном купальнике привели публику в неподдельный восторг, а в комментариях под публикацией подписчики знаменитости вовсю нахваливают ее фигуру и обсуждают грудь телеведущей.

На представленных кадрах Мария Горбань позирует в оригинальном плетеном кресле, при этом на актрисе из одежды только яркий красный купальник и солнцезащитные очки.

«И будем жить, каждый миг и сейчас. Ярко!» — гласит подпись знаменитости под этим постом.

Впрочем, самое интересное началось именно в комментариях под свежей публикацией актрисы. Многие подписчики принялись массово оставлять комплименты, причем многие из них отдельно обращают внимание на изящные формы тела артистки и ее соблазнительную грудь.

«Просто огонь», «Ах, какая грудь», «Настоящая красота», — пишут восхищенные фанаты Марии Горбань.

Разумеется, немало интереса к этим фото проявили не только мужчины, но и женщины, которые не упустили возможности поинтересоваться даже тем, какой фирмы купальники предпочитает артистка.