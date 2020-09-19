"Доска какая-то": странная поза Нади Дорофеевой в купальнике вызвала неоднозначную реакцию в Сети

Известная украинская певица, экс-участница популярной группы «Время и стекло» Надя Дорофеева нередко радует поклонников откровенными снимками, демонстрируя точеную фигуру и соблазнительные формы. Однако недавняя публикация знаменитости вызвала у подписчиков весьма неоднозначную реакцию.

На страничке Дорофеевой в социальной сети Instagram появилась публикация, на которой артистка позирует в закрытом розовом купальнике. Исполнительница взобралась на какую-то деревянную конструкцию, внешне напоминающую забор и приняла откровенную позу.

«Выбирать позы для фотографий – непростая работа. Мы справились?», – обратилась Дорофеева к фанатам.

Между тем, в комментариях к этому посту в череде комплиментов и похвальных сообщений появилось немало высказываний от тех, кого принято называть «хейтерами». Многие из них обратили внимание на излишнюю худобу знаменитости, а другие нашли иные поводы для критики.

«Что ты еще можешь, кроме как попу выставлять, кому она нужна?», «Доска какая-то», «Грудь маленькая», «Попа какая-то не девичья», «Где грудь?», «Ты почему такая худая?», «Надя, ты в спортзал перестала ходить?», «Ты бы еще ниже нагнулась», – пишут недовольные пользователи. Более того, в отдельных комментариях фанаты, и вовсе, принялись пошлить и оставлять певице недвусмысленные намеки на секс.