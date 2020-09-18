"Вот это русалки": Судзиловская покорила фанатов групповым снимком в купальниках со звездами

В эти дни в Сочи проходит фестиваль «Кинотавр», который к слову, закрывается как раз в эту пятницу. Огромное количество звезд съехались в южную столицу России для участия в мероприятии, причем, большинство из них не забывали чередовать работу с отдыхом. В числе тех, кто активно делился с широкой публикой эксклюзивными кадрами с черноморского побережья, оказалась и известная российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская. А самое свежее фото артистки, на котором она собрала на пляже в купальниках сразу несколько знаменитостей, и вовсе, покорило сердца фанатов.

Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пляжное фото, на котором позирует в целой компании отечественных знаменитостей. Так, для этого группового фото в одну линию в купальниках, кроме самой Судзиловской, выстроились актриса Анна Чурина, сценарист и режиссер Оксана Михеева, продюсер Анастасия Кавуновская, а также супруга актера Андрея Бурковского Ольга. «Нимфы "Кинотавра"», — гласит подпись артистки под этим снимком.

Эта публикация вызвала настоящий взрыв эмоций среди подписчиков странички Судзиловской, а комментарии довольно быстро наполнились восторженными сообщениями. «Вот это русалки», «Красотки», «Все как на подбор», «Какие фигурки», «Завоевали все побережья», — пишут восторженные пользователи.