"Кончай глумиться над Легкоступовой!": Юлиан врезал потерявшей стыд Штурм

Певец считает: Наталья Штурм не упускает случая, чтобы попиариться на чужой личной жизни.

Певец Юлиан не может найти себе места от возмущения. Недавно он прочитал интервью Натальи Штурм, в котором та, не моргнув глазом, сообщила, что его свадьба с Анастасией, а также роспись Валентины Легкоступовой с Юрием Фирсовым придуманы телевизионщиками. Исполнитель суперхита «Русский вальс» решил ответить артистке.

– Я всегда с удивлением наблюдаю, как моя коллега, певица Наташа Штурм дает комментарии по всем вопросам, «на все руки – от скуки», – возмущается Юлиан в интервью Sobesednik.ru. – Но есть какие-то рамки и красные линии, за которые не надо заходить. То, что она сказала про Валю, – это уже перебор. В первую очередь, это глумление над умершей Валентиной. Пора оставить в покое имя прекрасной певицы. Она умерла! И это уже не пиар и не придумка! Надо уважать хотя бы смерть! Именно Наташа Штурм и занимается самопиаром, запуская свои фейковые мысли и домыслы.

Юлиан и Валентина Легкоступова

Юлиан уверяет: в отношении его пары с Анастасией Наталья Штурм поступает так же.

– У меня огромная просьба к Штурм: не плясать на нашем с Настей разводе и не делать на этом себе пиар, – говорит певец. – Если ей так это интересно, могу показать свой паспорт, где стоит официальный штамп о расторжении брака. Невозможно так же представить, чтобы Валя Легкоступова пошла венчаться в церковь для пиара под телевизионные камеры. Впрочем, каждый судит по себе. Советую Наташе Штурм заняться творчеством и не комментировать то, чего совсем не знаешь. А если ей что-то кажется, то пусть перекрестится!