"Этот психопат мог прибить Легкоступову": Штурм опубликовала компромат на Фирсова

Певица Наталья Штурм выложила съемку с матерной истерикой мужа ее покойной подруги Валентины Легкоступовой.

Внезапная смерть Валентины Легкоступовой, которая, по официальной версии, наступила из-за падения артистки в ванной, продолжает обсуждаться не только в прессе, но и среди коллег певицы. Наталья Штурм, к примеру, на своей страничке в Instagram опубликовала видео, на котором муж скончавшейся звезды — Юрий Фирсов, подозреваемый общественностью в причастности к трагедии, запечатлен в неприглядном свете.

Вероятно, видео, которое появилось на странице Натальи, было сделано во время морской прогулки небольшой группы людей. В ролике практически не видно лиц, но отчетливо слышен голос возмущающегося мужчины (предположительно Фирсова), который истошно орет и обзывает кого-то, кто никак не может настроить правильный ход яхты, то «дятлом», то «козлом», а то и вовсе непечатными словами.

– На этом видео муж Валентины Легкоступовой – яхтсмен Юрий Фирсов – в неадекватно-агрессивном состоянии «дает советы» путешественникам, заплатившим за такую прогулку по 1,5 тысяч евро, – утверждает Штурм. – Я бы не решилась отправляться в плаванье с таким капитаном. А тем более выходить за него замуж. А какая огромная разница между тем тихим Фирсовым на телеке и в реальности? Такой и за борт выкинет, не задумываясь.

В конце своего поста Наталья задала вопрос своим подписчикам.

– Как вы думаете, такой человек мог агрессивно вести себя с Валей, будучи пьяным? А мог ударить? – поинтересовалась певица.

Ответы на вопрос Штурм не заставили себя долго ждать. И, как ни странно, мнения оказались очень разнообразными.

Некоторые комментаторы нашли оправдание поведению Фирсова.

– Нет, ну море это не шутки, – заявила одна из подписчиц Натальи. – Он же ответственный за всех! А, помощники, похоже никакие… Он всех вернул на берег? Это самое главное.

– Кто лает, редко кусает, – посчитала другая интернет-пользовательница.

Однако все же большинство комментариев под постом Штурм были не в пользу Юрия.

– Так он невротик и психопат! – выразила свое мнение одна женщина. – Вполне мог прибить Легкоступову! Теперь я вспоминаю, как соседи рассказывали, что последние две недели Валентина с мужем, будучи выпившими, очень сильно ругались между собой у подъезда...Такой любую психику расшатает близкому человеку!

– Судя по этому видео, он реально неадекват, – высказалась еще одна неравнодушная дама. – Я боюсь даже представить, какая белка его посещает, когда он бухой.

Sobesednik.ru связался с Натальей Штурм, чтобы узнать, откуда ее нее появился данный видеокомпромат на Фирсова, и поинтересоваться ее мнением о том, какие новые штрихи подобное поведение мужчины добавляет к его портрету. Но певица наотрез отказалась отвечать на какие-либо вопросы. Штурм сослалась на то, что до сих пор не отошла от потрясения из-за потери своей знаменитой подруги.