"На Диму Билана навели порчу": подруга предупредила певца о серьезной опасности

Недавно музыкант переболел воспалением легких, его окружение пришло к выводу, что проблемы со здоровьем возникли неспроста.

Сестра Димы Билана Анна презентовала дебютный клип на песню «Утопия». Оценить пробу пера сестры, которая выступает под псевдонимом Otana, Дмитрий приехал одним из первых. А за ним подтянулись ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов, экс-татушка Юлия Волкова, светская дива Анна Калашникова.

– Я просто потрясена, – делится впечатлениями с Sobesednik.ru Калашникова. – У сестры Димы прекрасный голос. А главное, она очень трудолюбивая. Ее не пугают трудности.

Начинать музыкальную карьеру, когда твой брат настолько популярен, непросто, - замечает Анна Калашникова. – Ведь всегда есть вероятность остаться в тени. Но Аня молодец! Не пасует перед трудностями.

Телеведущая Ольга Рудыка, снимавшаяся в клипе Билана «Малыш», еще совсем недавно предлагала Диме отправиться в паломничество по святым местам. Девушка считает, что поклонницы регулярно наводят на певца порчу и сглаз. Из-за этого он испытывает проблемы со здоровьем. Вот и совсем недавно Билан загремел на больничную койку с воспалением легких.

– К сожалению, многие известные артисты от этого страдают, – рассказала Ольга. – Поклонницы не всегда бывают адекватными. Я Диме советую регулярно ходить в храм и ставить свечки о здравии. Потому что он нам нужен здоровым и энергичным!

Сам Дима признается: сейчас большую часть времени он тратит на обустройство нового жилья. Недавно певец приобрел загородный дом в Подмосковье. Особняк звезды выполнен в современном стиле: там много воздуха и света. Сделано панорамное остекление, благодаря которому можно увидеть деревья, которые растут во дворе.

Певец планирует соорудить на участке студию звукозаписи и творческую мастерскую.