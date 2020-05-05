Анна Калашникова: "Любимый сбежал в мой день рождения"

Актриса и модель уже пять лет одна растит своего сына Даниила, отец которого бесследно исчез из-за проблем с законом и сбежал за границу.

В интервью аккаунту bloknot_stars Анна рассказала, что не хочет раскрывать имя своего бывшего возлюбленного, несмотря на то, что за эту информацию телеканалы могут предложить ей кругленькую сумму. На алименты она подавать тоже не собирается.

— Он не был женат, но у него есть дети, не два и не три, много детей. И я не хочу причинять боль другим людям. Деньги — не самое главное, я хорошо зарабатываю, у моего ребенка есть все. Когда он нас бросил, было очень тяжело. Я работала до самых родов, перестала за две недели до появления малыша. Я действительно работала, но не в Дубае под столами, а открыла караоке. Мне было очень тяжело.

Калашникова вспоминает, как любимый мужчина уехал без предупреждения прямо в день ее рождения 13 июня, оставив ей дорогое кольцо на память, а затем прислал сообщение о том, что их совместное будущее невозможно и чтобы она строила свою жизнь самостоятельно. С бывшим Анна не общается, но уверена, что он жив и здоров, их общие знакомые периодически встречают его в разных странах.

Калашниковой очень обидно, что так случилось в ее жизни, но она не отчаивается. Что же касается истории с бывшим женихом Прохором Шаляпиным, с которым Анна рассталась из-за того, что скрыла от него беременность, то она не ожидала, что он проведет ДНК-тест.

Анна призналась, что скорее всего Прохор продал историю с ребенком одному из телеканалов за 500 000 рублей, из-за чего разразился настоящий скандал.