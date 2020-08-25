"Меня интересует шаманизм": сестра Димы Билана – откровенно о своих увлечениях

Родственница певца сделала шокирующее признание в интервью Sobesednik.ru.

Сестра Димы Билана Анна Белан – девушка яркая и оригинальная. Сейчас она активно покоряет российский шоу-бизнес, выступая под псевдонимом Otana.

Как она решила пойти на сцену и какую роль в этом сыграл шаманизм, Анна рассказала в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

Берет пример с брата

– Музыкой я занималась с детства, – говорит Анна. – Закончила музыкальную школу по специальности «Фортепиано и академический вокал». Однако после окончания решила оставить эту сферу. До того момента, как оказалась в компании, которая показала мне музыку совершенно с иной стороны. В тот момент я загорелась данной идеей. И поняла: музыка – именно то, с чем мне хочется связать свою жизнь.

– Вы долгое время жили в США. Трудно вновь осваиваться в России?

– Нет. Вернувшись в Россию, я почти сразу нашла единомышленников, и мы начали создавать музыку.

– У вас очень необычный псевдоним – Otana. Почему вдруг так?

– Меня всегда интересовала история разных религий, в частности шаманизма.

Еще давно я вычитала в какой-то книге, что стихия огня в данной культуре называется Отана. Мне запало в душу это слово. Огонь – вообще моя стихия. К тому же, в самом названии есть частичка моего имени. Поэтому пазл сложился.

Когда настало время подойти к выбору псевдонима, это было первое, что почти мгновенно пришло на ум, потому я и решила, что Otana – имя моё.

Фото со съемок клипа на трек «Utopia»

– Как относится к вашему стремлению работать в шоу-бизнесе сам Дима?

– Он меня во всем поддерживает. Более того, когда я показала свои песни Диме, он предложил мне выступить вместе с ним на его большом сольном концерте в Москве. И я два дня подряд выходила на сцену в начале. Это были незабываемые ощущения! Я испытала такие эмоции! Зал поддерживал меня, что было крайне приятно. С этого момента началась моя активная работа над своим проектом, поэтому сейчас я целиком и полностью увлечена этим и счастлива, что имею возможность посвятить себя любимому делу.

Сейчас я нахожусь в процессе записи своего первого сольного альбома, в попытках найти интересные и непривычные музыкальные сочетания. На сегодняшний день я работаю над песнями, которые вы можете услышать в социальных сетях и на радио. Я лично принимаю участие в сочинении текстов, мелодии и аранжировки. Так как, будучи исполнителем, очень важно руководить процессом от и до, как это делает Дима. Кроме того, в ближайшее время выйдет мой дебютный клип на трек «Utopia».

– Я уже слышал, что это будет нечто нереальное!

– На выбор было предложено несколько сценариев. В итоге мы взяли за основу историю с компьютерной игрой, где виртуальная реальность пересекается с настоящей жизнью.

Мой образ является своеобразным рупором правды и пытается донести до людей, что самое главное – быть настоящими, не заигрываться и помнить, что в действительности важно и ценно.

Ведь сегодня виртуальный мир с каждым разом все более отлажено и идеально имитирует настоящую реальность, становясь одной из главных потребностей человека и вытесняя важные аспекты жизни. Помимо меня, в клипе главные роли исполнят Яна Джанян и Катя Васильева. Они известны своим участием в съемках других клипов и фильмов. Яна – блогер и телеведущая, а Катя известна своими вайнами с миллионами просмотров.

«Я запуталась в собственном платье»

– На съемках вы едва не утонули, запутавшись в платье. Сильно испугались в тот момент?

– Да, в некоторых моментах было не то что волнительно, а даже страшно. Но команда отмечает, что я сработала на отлично. В целом, я безумно довольна результатом. Съемки действительно были очень сложные, особенно под водой. После того, как меня спасли, режиссер скомандовала приостановить съемки и перенести их на другой день, дабы я не слегла с воспалением легких.

Фото со съемок клипа на трек «Utopia»

– Вы были против?

– Да, я настояла на продолжении, и уже через полчаса меня снова и снова кидали в воду, взяв за руки и за ноги, два ассистента. Это мои первые масштабные съемки, после которых я дала себе установку делать все на максимум, выкладываясь полностью. И это того стоило! Даже несмотря на то, что мой телефон потонул вместе с моим героизмом! О чем мне, правда, сказали гораздо позже, после съемок, чтобы я не устроила истерику. Ведь там были очень ценные и дорогие мне фотографии, которые канули в Лету вместе с телефоном. Настоящая утопия, так сказать (смеется. – Прим. Sobesednik.ru).

Но ничего, это я как-нибудь переживу. Впереди меня ждет столько всего интересного!

– Что Дима сказал, узнав об этом эпизоде?

– Это моя профессия: всякое может случиться. Я уже говорила вам, что Дима меня очень поддерживает и мотивирует. Всегда необходимо слышать слова одобрения от близкого человека, и вдвойне приятно, когда это не только брат, но и профессионал с большой буквы.

Кстати, через неделю состоится презентация моего первого клипа Utopia. Я планирую устроить грандиозную вечеринку, позвать друзей и музыкантов, творческих личностей и брата, конечно же. Из-за его занятости мы, к сожалению, видимся не так часто, как хотелось бы. У нас обоих жизнь кипит. Сейчас каждый день столько событий происходит. Я счастлива находиться в самом эпицентре, об этом я и мечтала.