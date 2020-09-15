У дочери Легкоступовой нашли опасную болезнь: Чувство вины съедает Анетту изнутри

Подруга певицы поделилась с Sobesednik.ru своей тревогой за состояние наследницы звезды.

Смерть Валентины Легкоступовой разделила жизнь ее дочери Анетты на до и после. Подруга певицы, известный клинический психолог Елена Перелыгина переживает за судьбу девушки. Она уверяет, что дочь исполнительницы переживает сильнейшую психологическую травму, которая может стать для нее роковой.

Психолог Елена Перелыгина // Фото: личный архив

– Анетта – очень нежный, добрый и искренний человек, – рассказала Елена в интервью Sobesednik.ru. – Она глубоко переживает потерю матери. Она на самом деле даже не подозревала, что встреча и знакомство с Фирсовым станет самым страшным событием в ее жизни и окажется фатальной для ее матери.

Сейчас я вижу угрозу для ее здоровья, – продолжает Перелыгина. – Дочь Вали на сегодняшний день полностью подавила в себе чувства и эмоции. Она даже этого и сама не скрывает.

Не недавнем эфире, осуждая Фирсова за то, как демонстративно он вел себя на похоронах, кидался на гроб, Анетта сказала: «Мы как родственники известного человека не можем столь ярко демонстрировать свои эмоции!» Она их в себе подавила полностью. И это очень опасно для ее здоровья. Люди, которые показывают свои эмоции, легче переносят психологические травмы. Для тех, кто «закрывается», последствия могут быть очень серьезными. Человеческих сил не всегда хватает, чтобы ее пережить и выжить. Поэтому я очень переживаю за Анетту. И готова всегда придти к ней на помощь.

У Анетты есть большое чувство вины за случившуюся трагедию, – отмечает Елена.

Она все время пытается объяснить и оправдаться перед окружающими, почему ее долгое время не было рядом с мамой, почему она в те трагические дни находилась вдалеке от нее. Это чувство вины гложет и съедает ее изнутри. Только когда случилась эта трагедия, Анетта поняла, насколько сильно этот человек – новый муж Валентины Легкоступовой – отдалил мать от нее. Фирсов, как я уже говорила, человек абсолютно неадекватный и очень опасный. Анетте тяжело, что она не смогла адекватно оценить ситуацию и быть рядом с мамой.