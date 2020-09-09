"Григорян явно хотел Яну!": открылись грязные подробности измены жениха Азизы

По словам свидетеля приставаний Давида Григоряна к Яне Шафеевой, мужчина рассчитывал на интим со звездой «Дома-2».

Певица Азиза переживает любовное потрясение. Ее жениха – столичного бизнесмена Давида Григоряна, застукали с молоденькой красоткой из «Дома-2» Яной Шафеевой. О том, что же происходило на самом деле, Sobesednik.ru рассказала другая участница телестройки Марсиага.

– Я в шоке от того, что будущий муж Азизы так распущенно себя ведет, находясь в отношениях, – возмущается Марсиага. – Если бы это был просто флирт – одно дело! Но ведь это очевидное намерение провести время с девушкой наедине после банкета.

Явно он не собирался с Яной решать деловые вопросы! – считает Марсиага. – Он захотел ее как девушку! Если бы Яна согласилась на эту авантюру, то все мы понимаем, чем бы это закончилось.

Поведение Давида просто аморально. Когда я смотрела, как он нежно обнимает Яну, даже и подумать не могла, что этот мужчина вскоре собирается в ЗАГС с другой женщиной. Мы все были шокированы его поведением! – признается звезда телепроекта.

Подруга звезды, дизайнер Аника Керимова заявила, что Азиза решила отменить свадьбу и попросила остановить пошив свадебного платья. Марсиага уверена: певица поступает правильно.

– На месте Азизы я бы тоже послала его лесом и больше бы не общалась с таким мужчиной, не говоря уже о свадьбе, – вздыхает Марсиага. – Какая речь может идти о клятве в любви и верности после такого поведения?