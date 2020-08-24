Отощавшая от горя Федосеева-Шукшина согласилась на развод с Алибасовым

Заявление Бари Алибасова о том, что он собрался развестись с Лидией-Федосеевой Шукшиной, потрясло не только светскую тусовку, но и саму актрису.

У Лидии Николаевны, узнавшей о намерениях мужа, даже пропал аппетит. «Кусок у нее в горло не лезет! Переживает очень!» – рассказали нам приближенные к актрисе.

Вместе с тем в распоряжении Sobesednik.ru оказались новый снимок легендарной актрисы. На фото, предоставленном нам дочерью Лидии Николаевны – Ольгой, ее трудно узнать. Кажется, за последние пару месяцев Федосеева-Шукшина похудела едва ли не вдвое.

– Неужели это ее Бари довел? – возмущаются поклонники актрисы. – Так жаль Лидию: на ней лица нет.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая поспешила успокоить общественность. Оказывается, сейчас состояние актрисы нормализовалось.

– Лидия Николаевна находится в прекрасной форме, – заявила Sobesednik.ru Юлия. – С ней рядом дочь Ольга, которая следит за мамой и балует ее разными вкусностями. Что касается развода с Алибасовым, то вначале Лидия Николаевна переживала, потому как уже на протяжении нескольких месяцев не может связаться с мужем. Но сейчас уже перестала.

Против развода с Бари она совсем не возражает, поскольку этот брак не принес ей ничего хорошего. Желание у нее только одно: завершить бракоразводный процесс как можно скорее.

Развод Федосеевой-Шукшиной и Алибасова обещает быть жарким. Сам Бари вышел из психиатрической клиники и настроен решительно.