Федосеева-Шукшина объявила голодовку из-за развода с Алибасовым

Лидия Федосеева-Шукшина тяжело переживает из-за грядущего развода с Бари Алибасовым. Напомним, что вчера продюсер обратился в суд с просьбой развести его с легендарной актрисой. По словам Бари, Лидия Николаевна не хочет добровольного расторжения брака.

Актриса, узнав о намерении Бари, была в ужасе. Адвокат звезды Юлия Вербицкая заявила, что Федосеева-Шукшина находится в шоке.

Между тем, как стало известно нашим корреспондентам, сегодня состояние артистки ухудшилось.

– У Лидии Николаевны пропал аппетит, – сообщили источники Sobesednik.ru в окружении Федосеевой-Шукшиной. – Совсем ничего не ест, переживает. От Бари она, конечно, такого не ожидала. Дочь Ольга переживает за маму, старается окружить ее максимальной заботой и вниманием. Надеюсь, вместе они справятся.

С Алибасовым Федосеева-Шукшина познакомилась в середине 1990-х годов. А чуть меньше двух лет назад официально вышла за скандального продюсера замуж. Тогда многие поступок Федосеевой-Шукшиной не одобрили. Стас Садальский, например, заявил, что «проклинает тот день, когда познакомил Лидию с Бари». А родная дочь Ольга требовала немедленного развода.

Напомним, вчера адвокат актрисы Юлия Вербицкая (Линник) заявила нам, что в последнее время контакты между Бари Каримовичем и Лидией Николаевной сошли на нет. Актриса не виделась Алибасовым на протяжении нескольких месяцев.

– Чего боится Бари Алибасов и почему он прячется за спины своих адвокатов Сергея Жорина и Олега Сухова? – недоумевала Вербицкая. – Даже иск о расторжении брака подписан не Алибасовым, а его адвокатом Жориным. Скажу больше: Лидия Николаевна полагает, что ее муж находится в опасности. Его попросту скрывают от нее...