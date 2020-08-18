"Она в шоке!": Федосеева-Шукшина отказалась разводиться с Алибасовым

Стала известна первая реакция Лидия Николаевны на заявление о разводе, которое подал в суд Бари. Но сам, кстати, не подписал.

Бари Алибасов-старший подал на развод со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Основная причина – «неразрешимые противоречия». В своем исковом заявление продюсер указал, что Лидия Николаевна не хочет разводиться с ним мирным путем, поэтому он вынужден обратиться в суд.

– Лидия Николаевна в шоке! – говорит адвокат артистки Юлия Вербицкая. – Чего боится Бари Алибасов и почему он прячется за спины своих адвокатов Сергея Жорина и Олега Сухова? Даже иск о расторжении брака подписан не Алибасовым, а его адвокатом Жориным.

Скажу больше: Лидия Николаевна полагает, что ее муж находится в опасности. Его попросту скрывают от нее. А любые ее попытки выйти с ним на связь терпят фиаско.

По словам Вербицкой, Алибасов даже не сообщил о разводе Лидии Николаевне лично. В последнее время все контакты между супругами сошли «на нет».

– Почему бы ему самому не появиться перед женой, объяснить своё решение, а так же причины? – недоумевает Юлия. – И, конечно, объяснить, почему именно Моцарь (Сергей Моцарь, помощник Бари Алибасова. – Прим. Sobesednik.ru) оказался тем «избранником», которому абсолютно без ее ведома досталась ее квартира...

Напомним, что свадьба Бари Алибасова и Федосеевой-Шукшиной состоялась чуть меньше двух лет назад. Вместе они фактически не жили. Бари уверял, что с Федосеевой-Шукшиной у них разные графики, поэтому ему комфортнее существовать в своей квартире на Новом Арбате.