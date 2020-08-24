Браки, драки, пропавшие дети и другие страсти в семействе Шукшиных

О Шукшиных сегодня снова заговорили – скандалы, связанные с деньгами и недвижимостью, в этой семье начали разгораться уже давно. На публике члены этой династии то мирятся, то снова выясняют отношения. Если был бы жив Василий Макарович Шукшин, даже представить сложно, как бы он к этому всему отнесся.

«Шукшин снимал, что хотел»

«…По грязной издавленной дороге двигалась одинокая повозка. Рослая гнедая лошадь устала, глубоко проваливала боками, но время от времени еще трусила рысью. Двое на телеге вымокли до основания и сидели, понурив головы. Старик-возница часто вытирал рукавом фуфайки волосатое лицо и сердито ворчал:

– Погодка, черт тебя надавал… Добрый хозяин собаку из дома не выпустит…»

Это отрывок из первого (опубликованного в 1958 году в журнале «Смена») рассказа Василия Шукшина «Двое на телеге». Кажется, он и прожил свои 45 лет, как эта одинокая повозка или усталая лошадь.

По воспоминаниям современников, Шукшин был замкнутым ребенком. В общении со сверстниками он требовал, чтобы его называли не Васей, а только Василием. За это над ним часто насмехались, и от их насмешек Шукшин скрывался в одиночестве на островах алтайской реки Катунь. Отец Василия – Макар Леонтьевич – был арестован в числе прочих участников «антиколхозного заговора» и расстрелян в 1933 году. Мать – Мария Сергеевна – была в отчаянии, даже была мысль отравить себя, Васю и дочь Наташу. Помощи ждать было неоткуда. Кстати, после ареста отца и до получения паспорта Шукшин носил девичью фамилию матери – Попов.

В 1943 году Шукшин окончил в родном селе Сростки семь классов и поступил учиться в автотехникум в городе Бийске. Но закончить его он не сумел: чтобы прокормить семью, ему пришлось бросить учебу и устроиться на работу. Сначала работал слесарем-такелажником, затем – на строительстве Калужского турбинного завода, потом – на тракторном во Владимире. Строил электростанцию в Щербинке, железнодорожный мост в Голицыно, где его застала повестка из военкомата о призыве на военную службу.

Шукшин попал радистом в одну из частей Черноморского флота, дислоцированную в Севастополе. Однако до конца срока не дослужил – у него была обнаружена язва желудка. По рассказам самого Шукшина, ему стало плохо прямо на палубе – его скрутила такая адская боль, что он едва не потерял сознание. Врач приказал матросам срочно доставить его на берег. На море в это время разыгрался шторм.

– Вот так раз – и вверх, а потом вниз проваливаешься, шлюпка колом на волнах встает, – вспоминал позже Шукшин. – А боль – прямо на крик кричал: «Ребята, ребята, довезите!» Стыдно, плачу, а не могу, кричу. А они гребут. Не смотрят на меня, гребут. Довезли.

Но с детства Василий мечтал стать писателем. Он еще в школе любил писать рассказы, правда, стеснялся кому-либо их показывать. После армии, окончив экстерном десять классов, преподавал русский язык в вечерней школе, некоторое время даже был директором. А в 1954 году Шукшин отправился в Москву. Чтобы собрать деньги на дорогу, его мать продала корову. Существует легенда, что сначала Василий решил поступать в Литературный институт, но встретил там юного Евгения Евтушенко, который вдруг сказал: «Иди-ка, парень, лучше во ВГИК. Там с космополитами сейчас борются, такие, как ты, крестьяне, нужны!» Шукшин подал документы на сценарный факультет, но затем решил поступать на режиссерское отделение.

На вступительных экзаменах руководитель мастерской Михаил Ромм попросил рассказать его о Пьере Безухове.

– Я «Войну и мир» не читал, – простодушно ответил Шукшин, – толстая книжка, времени не было.

– Вы что же, толстых книг никогда не читали? – удивился Ромм.

– Одну прочел, – сказал Шукшин, – «Мартин Иден» Джека Лондона. Хорошая книжка.

Ромм страшно возмутился:

– Как же вы тогда работали директором школы? Вы же некультурный человек! А еще режиссером хотите стать!

И тогда Шукшин взорвался:

– А что такое директор школы в деревне? Дрова достань, напили, наколи, сложи, чтобы детишки не замерзли зимой. Учебники достань, керосин добудь, учителей найди. А машина одна в деревне – и та на четырех копытах и с хвостом. А то и на собственном горбу дрова таскай. Куда уж тут книжки толстые читать!

Казалось бы, после таких слов на поступление можно было и не рассчитывать. Но мудрый Михаил Ромм заявил, что только очень талантливый человек может иметь такие неординарные взгляды, и принял в свою мастерскую.

Однако потом всю жизнь Шукшин боготворил Льва Толстого. Мог, например, прийти в общежитие в разгар гулянки и сказать: «Я вам сейчас буду Толстого читать». И все замолкали и слушали – студента Шукшина уважали. Некоторые даже называли по имени-отчеству, поскольку он был старше всех, все-таки поступил в институт в 25 лет.

– Как-то Василий купил полное собрание сочинений Толстого – 90 томов, – рассказывает нам артист Сергей Никоненко. – Попросил меня помочь довезти все это до дома. Ну, думаю, такси возьмет, а он подходит с двумя детскими салазками. В общем, везем мы это все добро, остановились передохнуть, я ему говорю: «Вась, да ведь это ж за всю жизнь не прочитать!» А он так серьезно посмотрел на меня, прищурился и говорит: «Серега, если Толстой смог это все написать, неужели ты думаешь, что я прочитать не смогу?!» И потом добавил: «А если не успею – детям останется. Не зря же я у них санки отнял!»

Недобрав знаний в своей деревне, Шукшин поглощал книги огромными порциями и за свою недолгую жизнь собрал одну из лучших библиотек в Москве. Во время учебы во ВГИКе, по совету Михаила Ромма, Шукшин начал рассылать свои рассказы в столичные издания, и его стали публиковать.

Мало кто знает, но первый актерский дебют в кино у студента Василия Шукшина состоялся в 1956 году, когда он снялся в маленьком эпизоде – в роли матроса в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон».

Незамеченной оказалась дипломная работа Шукшина во ВГИКе – короткометражный фильм «Из Лебяжьего сообщают». В картине рассказывалось об одном будничном рабочем дне сельского райкома партии в жаркий период летней страды. Посмотрев его, многие коллеги Шукшина посчитали фильм несовременным, в какой-то мере даже скучным. Между тем актерская карьера Шукшина в те годы складывалась гораздо успешнее, чем режиссерская. И только позже Василий Макарович прославился своими режиссерскими работами: «Живет такой парень», «Странные люди», «Печки-лавочки», «Калина красная».

«Угрюмый, дичащийся, замкнутый, вызывающий, молчаливый, не отвечающий на любезности. В лице неприступно загнанное выражение» – так описывала Шукшина Белла Ахмадулина, с ним она познакомилась на съемках картины «Живет такой парень».

2 октября 1974 года Василий Макарович скоропостижно скончался во время съемок фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». На теплоходе, где жила съемочная группа, мертвым его обнаружил друг – артист Георгий Бурков.

Василий Шукшин и Георгий Бурков / кадр из фильма «Они сражались за Родину»

– Столько слухов по поводу той смерти, мол, отравили Шукшина, – делится с нами дочь Георгия Буркова – Мария. – Просто вечером ему стало плохо с сердцем. А никакой аптечки не было. Нашли капли, дали ему. И он пошел спать. Папа утром, как всегда, постучал в каюту Шукшина, открыл дверь. Увидел... и тут же дверь закрыл. Как он рассказывал, будто холодной водой окатило. Позвал Николая Губенко, который тут же прогуливался по палубе. И они уже зашли вместе… Насчет отравления. Ну кому нужно было травить Шукшина?! Он снимал, что хотел. Сами подумайте: в те времена сделать фильм «Калина красная», где в главной роли – зэк, разве можно было?! А ему позволили. К тому же он был и членом коммунистической партии. Никому Шукшин не мешал.

Лидия Федосеева-Шукшина: «Дни после смерти Васи – сплошное черное пятно»

Лидия Федосеева познакомилась с Василием Шукшиным еще во ВГИКе, когда она училась на первом курсе. До этого у него был недолгий брак на его родине. Рассказывают, что первая супруга – односельчанка-учительница Мария Шумская – официально не давала разрешение на развод. Поэтому, чтобы в Москве жениться на дочери известного писателя и журналиста Анатолия Софронова – Виктории, – Шукшину пришлось избавиться от паспорта и получать новый, без штампа о регистрации предыдущего брака. В этой семье родилась дочь Екатерина. Но жена ушла от Василия из-за пристрастия супруга к алкоголю и его увлечений другими женщинами. Был и брак с актрисой Лидией Чащиной, которая в интервью рассказывает, как издевался над ней именитый муж:

– Мучительно больно вспоминать, какой паскудой был этот великий Шукшин в семейной жизни. Побои прекратились лишь после того, как я огрела его по голове сковородкой, – от неожиданности он присел, тер затылок рукой и сквозь пьяные слезы причитал: «Зверина! Прямо по темечку!» Я готова была его убить – никогда Шукшина не прощу!

– Когда мама с папой познакомились в институте, он, как секретарь комсомольской организации, вызвал ее на ковер и стал зверски отчитывать, потому что мама не была комсомолкой, – рассказывает дочь Шукшиных Мария. – По словам моей мамы, у нее тогда было ощущение, что он сейчас ее высечет. Поэтому она его очень невзлюбила! Рассказывала, что в институте он ходил неразговорчивый, неулыбчивый.

Лидия Федосеева родилась в Ленинграде, с детства грезила актерской профессией, занималась в драматическом кружке. В 17 лет уже снялась в кино в небольшой роли лаборантки в фильме «Два капитана». Затем переехала в Москву и поступила во ВГИК. Еще учась в институте, вышла замуж за актера Вячеслава Воронина, от которого родила дочь Анастасию. Но семейная жизнь не сложилась. Более того, муж, который уехал на Украину, выкрал дочь. Лидия Николаевна пыталась вернуть ребенка через суды, но не получилось. Настя выросла с отцом, вышла замуж за гражданина Анголы, жила за границей. Три года провела в тюрьме за контрабанду наркотиков. Теперь проживает в Киеве. Увиделись мама с дочерью лишь спустя годы в эфире передачи «Пусть говорят», но нормального общения так и не получилось – слишком чужими они оказались друг другу.

С Василием Шукшиным Лидия Николаевна встретилась снова 11 мая 1964 года – она на всю жизнь запомнила эту дату. Случилось это в поезде Москва – Симферополь, когда они ехали на съемки фильма «Какое оно, море?», где оба были утверждены на главные роли.

– Папа ехал в вагоне СВ, а мама – в соседнем купейном, – рассказывает Мария. – Он купил вина и пришел к ним в купе. Они с мамой проговорили всю ночь, видимо, тогда и полюбили друг друга.

Лидия Николаевна вспоминала, что за все десять лет совместной жизни Шукшин только раз пять сказал, что любит ее, и то или от ревности, или от обиды.

Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина / кадр из фильма «Калина красная»

– Вася мог две-три недели пить, был агрессивный, буйный, – рассказывала в интервью актриса.

Когда Шукшин умер, она никак не могла прийти в себя, не понимала, как ей жить в мире, в котором больше нет ее Васи, признается, что «те дни – сплошное черное пятно». Хотела уйти в монастырь.

Сегодня Лидия Николаевна официально расписана с пятым мужем – продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Правда, многие считают этот брак фиктивным, для пиара, благодаря которому оба получают огромные суммы, участвуя в телепередачах. Судя по тому, что сейчас они судятся из-за квартиры и снова посещают разные ток-шоу, в те слухи вполне можно поверить.

«Машечка, Машенция, крошечка моя…»

В браке у Шукшиных родились две девочки – Мария и Ольга. Младшая дочь хоть и закончила ВГИК, но на актерском поприще ей не повезло. Ольга некоторое время жила в Америке, вернулась в Россию, пробовала себя в разных профессиях, например работала в церкви. Сейчас тоже часто ходит по разным ток-шоу, видимо, это ее основной заработок. Старшая – Мария Шукшина – стала известной актрисой (хотя и окончила институт иностранных языков) и телеведущей (например вела передачу «Жди меня»).

– Когда я родилась, папа был в командировке. Потом приехал, закрылся со мной в комнате, никого не пускал, а когда вышел, сказал: «Какая же она красивая!» – рассказывает Мария. – У меня сохранилась моя детская фотография, где его рукой написано: «Машечка, Машенция, крошечка моя, расскажи мне сказочку про себя, про себя хорошую, как жила-была, маленькая девочка – Маша Шукшина».

В личной жизни у Марии, как и у ее мамы, тоже не все так просто: несколько раз была замужем, родила четверых детей. Говорят, со старшей – 32-летней дочкой Анной – у нее сложные отношения и они не общаются. Получается, в этом ситуация повторилась, как когда-то у Лидии Николаевны с Настей.

В последнее время Мария не ведет телепередачи, открыла свой видеоканал в интернете, где выкладывает репортажи из скандально известного Среднеуральского женского монастыря.