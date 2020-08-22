"В нем мягко и удобно": элитный гроб Легкоступовой оценили в 1 млн рублей. Фото

Стало известно, в каком гробу похоронили трагически скончавшуюся певицу.

Друзья и поклонники Валентины Легкоступовой обратили внимание на необычный гроб, в котором лежало тело певицы на церемонии прощания с ней в Похоронном доме Троекуровского кладбища. Гроб был белого цвета – такой увидишь крайне редко.

Как рассказал Sobesednik.ru ритуальный агент Вячеслав Ребров, гроб Легкоступовой относится к категории элитных:

– Это итальянский гроб, сделанный из особо прочных пород дерева, – заверил нас Вячеслав. – Внутри он пустой. «Голая» стоимость – около 400 тысяч рублей. На нее, как правило, «накручивается» цена за мягкие подушки, постель, покрывало – все удобства. Плюс цветы... да много чего.

Средняя стоимость подобного гроба на похоронах представительского класса – а похороны такой звезды, как Валентина Легкоступова, безусловно, относятся именно к этой категории, составляет 1 млн рублей. Дорого, конечно, но что поделать. Когда такое внимание приковано к телу, родственникам нельзя ударить в грязь лицом, – говорит агент.

Напомним, что тело Валентины Легкоступовой, скончавшейся 14 августа, было кремировано 20-го числа. Как родственники поступят с прахом, пока неизвестно.