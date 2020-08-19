Врач Легкоступовой: После пластики у Вали начались осложнения. Она много курила

Хирург, делавший подтяжку шеи, щек и век певицы, рассказал, что у умершей звезды были серьезные проблемы с сосудами.

При жизни Валентина Легкоступова уделяла большое внимание своему внешнему виду. Буквально за два месяца до смерти звезда сделала сразу несколько пластических операций.

Об этом Sobesednik.ru рассказал ее друг, пластический хирург Владимир Плахотин.

– С Валей я познакомился в нынешнем году, – признался в разговоре с нами Владимир Плахотин. – Нас представил друг другу ее последний муж, мой друг Юрий Фирсов. С ним я знаком давно – мы вместе участвовали в соревнованиях.

Фирсов был капитаном огромного количества команд. Все спортсмены знали: «Если рядом Юра, можно ни о чем не беспокоиться».

Юрий Фирсов сам позвонил Плахотину и попросил «поколдовать» над внешностью Валентины. Владимир не отказал.

– Когда она приехала на первый прием, я по-хорошему был поражен, – улыбается Владимир. – Она была невероятно обаятельной и привлекательной женщиной с необыкновенной аурой и харизмой. В ней не было совершенно никакого пафоса. Более того, она была удивительной пациенткой: в отличие от большинства всегда верила в успех операции, не паниковала, когда возникали осложнения. Вела себя на приемах более, чем адекватно. Мы с ней даже дурачились иногда. С ней было приятно общаться и как с женщиной, и как с пациенткой.

Валентина Легкоступова // Фото: Instagram

Мы ей сделали подтяжку шеи, щек, блефаропластику, подтянули веки, булхорн. У нее были осложнения: долго заживали швы, была выраженная отечность. Все это произошло из-за плохих сосудов – Валя много курила.

Но благодаря тому, что она выполняла все мои рекомендации, со всеми неприятностями удалось справиться.

Плахотин видел, как сильно Валентина была влюблена в Фирсова. И только радовался за них.

– На приемах она постоянно говорила о Юре, – вспоминает Владимир. – Я видел, что она реально его любила.

Напомним, что Валентину Легкоступову похоронят на Троекуровском кладбище 20 августа.