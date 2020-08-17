"Ложись в гроб тоже!": муж Легкоступовой, обвиненный в ее смерти, просит пощады

Трагическая смерть Валентины Легкоступовой не дает покоя многим деятелям шоу-бизнеса. Некоторые артисты, например, Ольга Зарубина считают, что косвенно виновен в гибели певицы ее новый муж – яхтсмен Юрий Фирсов, потому как сразу не настоял на госпитализации звездной жены.

Журналист Sobesednik.ru Денис Сорокин, который близко знал звездную чету, уверен: винить Фирсова во всех грехах нельзя.

– Фирсова просто затравили, – считает Денис. – Ужасно за этим наблюдать. Произошла большая беда, но при этом нужно понимать, что она может быть еще большей, если травля Фирсова не прекратится.

В Интернете можно часто увидеть такие сообщения: «Муж убил Валю!» или «Ложись в гроб тоже!» Неужели людям будет спокойно, если он ляжет рядом?

Юрий сейчас держится из последних сил. Еле стоит на ногах! Во время нашей недавней встречи на нем лица не было. Он сказал: «Я даже в страшном сне не мог представить, что такое произойдет!» Его жаль безумно!

Валентина его любила, – продолжает Сорокин. – В последние годы мы с ней очень часто общались. В конце мая она мне сказала: «Скоро выхожу замуж, но пока никому не говори. Вокруг столько недоброжелателей!» Она была счастлива. «Я только сейчас узнала, какого это: любить и быть любимой!» – говорила она мне за пару недель до смерти. Все ее коллеги видели: Валентина влюбилась. Со стороны Фирсова, думаю, были такие же сильные чувства.

Так случилось, что они давали мне последнее совместное интервью при жизни. Тогда Фирсов сказал: «Валя – это моя награда за все те испытания, которые пришлось перенести в жизни. Я ее так и называю: «Берегиня моя!»

Сейчас на Фирсова страшно смотреть, – говорит Денис. – Близких Валентины тоже можно понять: они потеряли дочь, мать и бабушку. Но я никогда не поверю, что Юрий хотел причинить Валентине вред. Он с нее пылинки сдувал!