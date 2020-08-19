"Только в стриптиз!": Светлану Бондарчук высмеяли за короткое свадебное платье

51-летнюю Светлану Бондарчук активно критикуют за роскошную свадьбу, которую она устроила в Москве. Напомним, что на днях бывшая супруга Федора Бондарчука вновь вышла замуж. Ее избранником стал 46-летний композитор и продюсер Сергей Харченко. Торжество проходило в течение двух дней, что разозлило подписчиков Светланы. Они считают, что в столь непростое время пандемии недопустимо так веселиться, забыв обо всех мерах предосторожности.

Досталось Бондарчук и за дорогущие свадебные платья, которые она продемонстрировала. Одно из них показалось ее подписчикам слишком коротким. «В таком только в стриптиз!» – пишут ей пользователи.

Впрочем, знаменитый дизайнер Аника Керимова с таким мнением категорически не согласна.

Аника Керимова // Фото: личный архив

– Светлана на свадьбе выглядела словно конфетка! – говорит Аника. – Все платья – роскошные. Хотя с ее фигурой хоть мешок надень – будет смотреться красиво. Видно, что наряды подбирались с большим вкусом. Да, они недешевые. Но ручная работа не может стоить дешево!

Мне кажется, критикуют Светлану из зависти. Ведь она на свадьбе была королевой. Я, глядя на Бондарчук, наоборот, радуюсь, что наши женщины так красиво выглядят и разбираются в тенденциях моды.

Аника Керимова и сама регулярно шьет свадебные наряды для знаменитостей. В ее платье весной нынешнего года выходила замуж Лена Ленина. Сейчас Керимова заканчивает работу над нарядом для Азизы, которая собирается под венец в конце сентября.

– При пошиве свадебного платья учитываются в первую очередь пожелания невесты, – продолжает Аника. – Светлана захотела короткое платье для торжества и правильно сделала. Оно очень гармонично на ней смотрится. И никто не вправе ее критиковать. Я знаю, что свое торжество она организовала в короткие сроки – буквально за две недели. Светлана волновалась. Но все прошло на высшем уровне: все гости остались довольны. Так что ее можно только похвалить.