Безработную Бондарчук заставляют вернуть деньги, потраченные на шикарную свадьбу

Два дня 51-летняя новоиспеченная жена Светлана Бондарчук хранила молчание в социальных сетях, изредка выкладывая в stories фото с вечеринки по случаю официальной регистрации брака с художником Сергеем Харченко. Вечеринка была бурной, свадьба веселой и двухдневной, поэтому понятно, что уже отнюдь не юной женщине нужно время, чтобы прийти в себя.

Но спонсоры ждать не любят, пришло время отрабатывать «свадебные подгоны». И первым стало платье невесты, бренд которого регулярно отмечался и в свадебных stories.

Учитывая, что за вечер Светлана сменила три наряда, и слухи о том, будто банкет Светлане устраивала подруга-ресторатор Дина Хабирова по бартеру, в ближайшие недели Instagram Бондарчук превратится в «свадебную лавку». Как это было в свое время у Ксении Собчак, которая подключила к своему торжеству всех возможных спонсоров.

Но самое главное, что Бондарчук счастлива. А рассуждения о том, на что будут жить «молодые», учитывая, что Светлана за два дня до свадьбы лишилась поста главреда журнала «Hello», а Сергей в основном зарабатывает на Светлане (они вместе делают YT-шоу), пусть остаются сплетникам. Пока телеграм-каналы предположили, что Светлана и Сергей могут существовать, продавая щенков от собаки Светланы породы лабрадудль, которая также была в числе гостей на свадьбе.