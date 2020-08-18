Дочь Легкоступовой утверждает, что Юрий Фирсов угрожал ей, будучи нетрезвым

По словам дочери Валентины Легкоступовой, вдовец артистки Юрий Фирсов ей угрожал ей и не давал говорить с матерью.

Как рассказала Анэтта Бриль в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале, она безуспешно пыталась связаться с певицей в течение двух недель. Трубку брал Фирсов, который отказывался передавать трубку Легкоступовой, когда звонили ее близкие.

«Я, мать двоих детей, в свой адрес слушала угрозы от Юрия Фирсова, которые у меня есть на диктофонных записях. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как я предполагаю. Возможно, это были не только спиртные напитки, возможно, там было что-то еще», – приводит «РИА Новости» слова дочери певицы. Бриль отматила, что записи изучают сотрудники СК.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возррасте 54 лет. Полицейские задержали и опросили мужа певицы Юрия Фирсова. По версии следствия, Легкоступова артистка пострадала в результате падения в своей квартире.