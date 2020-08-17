"Валя его смущалась": Анциферова рассказала о неизвестном муже Легкоступовой

14 августа на 55-м году жизни скончалась певица, заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Легкоступова. В разговоре с Sobesednik.ru ее вспоминает певица Татьяна Анциферова.

– В 1985 году Валю привез в Москву из Симферополя, где она закончила музыкальное училище по классу скрипки, музыкант Сеня Сон. У них тогда были отношения. Он с Валей нас и познакомил, – рассказывает нам Татьяна. – Я увидела молодую девушку, с длинными, ниже пояса волосами, в круглых очках. Такой симпатичный очкарик.

Сеня стал помогать Вале, делал ей аранжировки на песни, знакомил с нужными людьми, с другими музыкантами. Поменяли ей имидж, постригли коротко. Мне кажется, Валечка этого смущалась. Как-то я ее спросила: «Сеня твой муж?» Она зарделась, сказала, что просто сотрудничают, хотя все вокруг всё понимали.

А в тот год я во второй раз поступала на заочное эстрадное отделение в институт имени Гнесиных к Иосифу Кобзону. Подговорила Валю, говорю ей: «Давай вместе со мной, я тебе помогу». И вот мы целый месяц с ней занимались. Подружились. Вместе держали экзамен в институт. Помню, среди нас была и будущая певица Валерия.

Валя тогда поступила, а я нет. Она меня успокаивала, хотя я не сильно расстроилась. Потом Легкоступова осталась преподавать в Гнесинке.

– Татьяна, как складывалась личная жизнь Валентины?

– С Сеней у них потом разладилось, и я ничего не знала о том, с кем она.

Однажды встретилась на концерте с пародистом Юрием Григорьевым, и он мне предложил: «Хочешь, Валюшке передам привет от тебя?!» Оказалось, что она тогда вышла замуж за сына Григорьева Алексея.

В 2007 году они приезжали ко мне в гости. Нас вместе снимало телевидение. Сидели, вспоминали, смеялись. Она уже отрезала свои косы, стрижка была в два сантиметра, ходила без очков. И не узнать!

Я только сейчас, когда стали писать о смерти Вали, прочитала, что она рассталась с Алексеем Григорьевым и жила уже с другим мужем.

– Пишут, что она в последнее время увлекалась алкоголем, и это стало причиной смерти…

– Лет семь назад я была у Юры Григорьева в передаче на радиостанции «Юмор FM». Мы посидели, поговорили в эфире. Я ему сказала, что после того, как мой муж умер в 2009 году, я без него вообще ничего алкогольного не выпиваю. Получается, дала себе такой обет.

А Юра проронил: «Вот сказать бы это моим ребятам». Имея в виду Алексея и Валю. К чему он это сказал, я не знаю. Может быть, там что-то такое было на тот период?!

Но, честно говоря, я не верю, что она была так увлечена алкоголем, никогда ее не видела пьяной! Валя была хотела, чтобы все было хорошо, всегда улыбалась, подстраивалась под человека, с которым была рядом. Чуть ли не вживалась в него. Может быть, этот ее новый муж мог так на нее повлиять, что она изменила своим привычкам?! Хотя, повторюсь, было не похоже, что она болеет алкоголизмом!