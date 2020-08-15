Друг Легкоступовой: Валюша до самой смерти винила Пугачеву в сломанной карьере

Вадим Манукян рассказал, чем жила в последние годы певица, умершая 14 августа после падения в ванной



14 августа скончалась Валентина Легкоступова. Артистка так и не вышла из комы, вызванной последствиями тяжелой травмы головы. Близкие и поклонники певицы до сих пор не могут поверить в произошедшее.

О том, как исполнительница хита «Ягода малина» жила последние годы и почему она практически не выступала, корреспонденту Sobesednik.ru рассказал ее друг – эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.

– Валечка была таким солнечным человеком, – вздыхает Вадим. – Ужасно несправедливо то, что она ушла из жизни так рано, так внезапно. Она ведь только месяц назад снова обрела счастье. Вышла замуж, обвенчалась. Она так долго ждала, когда ее Юра вернется из турецкого карантина. И вот после двухнедельной самоизоляции в начале июля они воссоединились и больше не хотели терять времени. И, судя по их соцсетям, уже все время были вместе.

Я не верю ни в какие рассказы о том, что это могла быть насильственная смерть. Не сомневаюсь в том, что это был какой-то дикий несчастный случай. Да и следствие, насколько я понимаю, придерживается такой же версии. Хотя про алкоголь у меня в голове не укладывается. Помню, мы однажды с ней сидели в летнем кафе в Феодосии, и Валя мне сказала, что не пьет. Она предпочитала пить кока-колу. У меня не было ни единого повода в этом усомниться за те годы, что я ее знал.

Пик популярности Валентины Легкоступовой пришелся на конец 1980-х годов. Она давала по 120 концертов в месяц. Однако однажды артистка внезапно пропала с телеэкранов, ее перестали приглашать в эфир, а ее песни исчезли с радио. Легкоступова резко перестала выступать, это случилось в одночасье.

По словам Вадима, тот перелом наложил отпечаток на всю дальнейшую жизнь певицы. И она до последнего дня не могла забыть человека, которого считала виновником своей загубленной карьеры.

– Познакомились мы с ней в соцсетях в начале 2017 года на волне моей истории с "розовыми тапочками" Пугачевой, – продолжает Манукян. – Удивительно, сколько замечательных друзей мне принес январь 2017 года, и Валя была одной из них. Ну а лично мы с Валей встретились как раз в Феодосии летом 2018 года. Я тогда у нее интервью брал. Мы стали чаще общаться в мессенджере. Спустя некоторое время, когда у нас зашел разговор о моих друзьях, она спросила: "Надеюсь, что я же теперь тоже являюсь твоим другом?" Я подтвердил, потому что дружить с Валечкой было счастьем.

В этом году мы общались зимой и весной, я ее приглашал на одну акцию, в которой участвовал сам. Валя ведь была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг. Она публично об этом высказывалась, но не называя фамилии. Хотя все мы прекрасно понимаем, о какой леди она говорила – об Алле Пугачевой.

Кстати, Валечка была уверена, что аналогичные признания Михаила Муромова и Лики Стар в отношении Пугачевой ничего не принесут, и считала это пустой тратой времени, которое лично она хотела тратить на приятные ей вещи. Ей больше импонировала позиция Игоря Наджиева, который этот сор из избы выносить не хотел. Но Валя сильно переживала, когда отменялись ее концерты.

Манукян отметил, что Легкоступова почему-то почти не рассказывала ему о своем муже Юрии.

– Мы с ней говорили, конечно, и про ее парусный спорт и яхты, о том, что ей приносило удовольствие и делало ее счастливой, – вспоминает друг артистки. – А вот про Юру она мне ни разу не говорила. Наверное, потому что счастье любит тишину. В ее соцсетях появилось несколько постов в июле про их свадьбу и венчание. Но гораздо больше фотографий этого события уже позднее я нашел у Фирсова. У него вся стена в совместных фотографиях с Валей.

Невероятно больно и жаль, что медовый месяц Вали завершился трагедией. Мне будет ее не хватать.