"Легкоступова просто пиарится!": Зарубина не верит в новую версию трагедии певицы

За состоянием здоровья Валентины Легкоступовой следит вся страна. Певица попала в одну из столичных больниц с черепно-мозговой травмой. По официальной информации, Легкоступова находится в коме: у нее начался отек мозга. Супруга певицы – спортсмена Юрия Фирсова – доставили в отдел на допрос. В полиции не исключают, что именно он причастен к травме знаменитой жены.

Ольга Зарубина, узнав о трагедии с Легкоступовой, впала в шоковое состояние.

– Я не могу поверить, что произошла такая беда, – говорит Ольга. – Валентина – выдающаяся певица, с уникальным голосом! Как она была счастлива, когда наконец обрела свое счастье, вышла замуж, обвенчалась.

Когда я узнала о трагедии, даже потеряла дар речи. Слезы сами покатились из глаз. До сих пор плачу, как только вспоминаю о Вале.

Ольга Зарубина // Фото: Global Look Press

– Мне сегодня без конца звонят друзья из тусовки, – продолжает певица. – Многие из них считают, что кома Легкоступовой – простой пиар. Что таким образом Валентина решила напомнить о себе и заработать на этом.

Один мой приятель сказал: «У вас сейчас концертов нет: артисты голодают. Она таким образом зарабатывает. У нас же народ любит сопереживать!»

После этих слов я с ним разругалась в пух и прах! Поймите, Валентина не такой человек, который будет пиариться. Тем более на своем здоровье. Мы с ней участвовали в шоу «Ты-Суперстар», много времени провели вместе. И я могу вам сказать: Валя никогда на такое бы не пошла. Если бы она хотела пиара, уже давно бы его себе сделала.

– Я пыталась дозвониться до Валентины, но у нее отключен телефон, – вздыхает Зарубина. – Я очень хочу верить, что она обязательно поправится. Она нужна нам живой и здоровой. Сегодня пойду в храм – закажу молебен о здравии. Ужасная трагедия!